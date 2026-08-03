El alcalde de Toledo critica que Sánchez se marche "de vacaciones" a pesar de la "gravedad" de la crisis migratoria

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha criticado que Pedro Sánchez "ya se ha marchado de vacaciones" mientras que el país aún no es consciente de la "gravedad" de la crisis migratoria desatada en Ceuta.

Velázquez, en una entrevista con Europa Press, ha manifestado que estos sucesos son "verdaderamente tristes" pero, a pesar de ello, a Sánchez "no le interesan nada los problemas de los españoles".

"A mí lo que más me preocupa como alcalde y como persona es que tenemos a un presidente del Gobierno que ya se ha marchado de vacaciones y que, el día después de uno de los mayores problemas que ha tenido España en los últimos 25 o 30 años, se dedica a recomendarnos canciones para escuchar este verano", ha criticado.

Es por ello por lo que ha incidido en que a Sánchez "lo que le interesa es mantenerse en el poder" y, ha añadido, "sabe que cuanto más enfrentamiento y más división, más fácil tiene mantenerse en La Moncloa".

El alcalde de Toledo y también presidente del PP en la provincia ha considerado que los propios militantes del PSOE "tienen que hacer una reflexión", ya que "el nivel de enconamiento y de crispación que estamos viviendo son radicalmente contrarios al espíritu español de la democracia, al espíritu constitucional, al espíritu de la transición".

En cuanto a la crisis migratoria en sí, Velázquez ha lamentado que este problema tiene "muchas aristas", hablando en primer lugar de la cuestión humanitaria, "porque hay más de cien muertos, personas que han sido impulsadas por otro gobierno" en referencia al de Marruecos, a atravesar la frontera.