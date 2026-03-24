El alcalde de Toledo rechaza responder a las críticas del edil de Planeamiento Urbanístico, con el que aún no ha hablado

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha rechazado este martes contestar a las críticas vertidas por el concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento, de Vox, Florentino Delgado, en relación al proyecto de su Concejalía en el barrio de Palomarejos, y ha asegurado que no ha hablado con él desde la carta abierta que el edil publicó el domingo.

Velázquez no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto, tras ser preguntado por los medios por esa carta, en la que Delgado lamentaba el "tono desdeñoso" con el que el alcalde se había referido al proyecto de su Concejalía --levantar una torre de 20 pisos para viviendas en el barrio de Palomarejos--.

En concreto, el regidor municipal consideró que ese proyecto no era útil porque "al final hacemos perder el tiempo" a los ciudadanos, a lo que el edil de Vox respondió que "pérdida de tiempo es una expresión relativa" pues, a su juicio, significaba "mayor pérdida de tiempo y de recursos la intentona fallida, por estar insuficientemente preparada, de hacer de Toledo Capital Europea de la Cultura en 2031".

"No voy a hacer declaraciones" sobre el asunto, ha manifestado Carlos Velázquez, antes de inaugurar una nueva pista de pádel en la Escuela Central de Educación Física, donde ha añadido que él es una persona a la que le "gustan las soluciones, conciliar" y que "todos tenemos una responsabilidad".

Sí ha aludido a la parcela del antiguo hospital Virgen de la Salud, para destacar que lo que necesitan saber "es cuándo va a finalizar el proceso de reversión" mediante el que la Junta de Comunidades devolverá la titularidad a su propietario original, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, y así "empezar a hablar ya de cuestiones concretas".

Algo que sí ha sucedido con la parcela vecina de la antigua Escuela de Enfermería, "donde sí se produjo esa reversión desde el Sescam a la Tesorería", ha recordado, lo que permitirá que, tras la adquisición de la misma por la Diputación de Toledo, "en pocos días se hará esa transferencia y ya hablaremos de esa residencia de estudiantes que va a servir para revitalizar el barrio".