El alcalde de Toledo, "sorprendido" ante las voces críticas" surgidas por la gestión turística en la ciudad

Acto de entrega de reconocimientos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha destacado el momento relevante que vive el sector turístico de la ciudad, en un contexto en el que avanza en nuevas políticas y herramientas de gestión, ha señalado que le sorprende que "precisamente ahora, que estamos haciendo cosas que nunca antes se habían hecho, surgen voces críticas".

"Cuando hemos aprobado, por primera vez en esta ciudad, una ordenanza de turismo que quizá no sea perfecta, pero que supone un paso fundamental que se ha logrado con enorme esfuerzo y con una colaboración ejemplar del sector", ha indicado el alcalde en el acto de entrega de reconocimientos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED).

De hecho, durante su intervención, el alcalde ha compartido un dato "especialmente significativo": el incremento de 360 nuevos empadronados en el Casco Histórico en el último año, un hecho "que no se había registrado en las últimas tres décadas" y que ha valorado como un síntoma de vitalidad urbana,

"Eso es lo que queremos todos, un Casco Histórico lleno de vida", ha defendido Velázquez, que ha insistido en la relevancia del trabajo cotidiano de los profesionales del sector.

"Por muchos monumentos que tengamos, si no tuviéramos personas y empresas como vosotros, Toledo no sería tan diferencial como lo es hoy", al tiempo que ha valorado que dediquen toda su vida "a hacer que Toledo sea cada día más querida y más brillante, casi como cada jueves de Corpus, pero durante todo el año".

Y es que el primer edil ha reconocido la voluntad y la determinación de todo el sector turístico de la ciudad "que ha sabido dar un paso do atrás en sus intereses particulares para dar un paso adelante en los intereses colectivos de la ciudad".

También ha destacado el papel esencial de los profesionales, empresas e instituciones que, día a día, "contribuyen a mantener y elevar la calidad turística de la ciudad".

De esta forma, el alcalde ha agradecido la labor realizada por el sector a quienes ha definido como "los imprescindibles" de la ciudad. "Hoy reconocemos a los imprescindibles del turismo en Toledo, personas, instituciones y empresas que tienen un compromiso ineludible con la calidad, porque vosotros sois la mejor cara de la ciudad, quienes lo cuidáis, lo conserváis y lo hacéis brillar", ha manifestado, según informa el Consistorio.

EMPRESAS RECONOCIDAS CON EL DISTINTIVO SICTED

Este martes se han entregado 21 reconocimientos a establecimientos y empresas de la ciudad, por su compromiso a mejorar la calidad del servicio que prestan que son las siguientes: GoCraft Toledo; Museo Victorio Macho; Proyectos Culturales; Street&Soul; Best Toledo Tours; Cafetería La Galería del Hotel María Cristina; Hotel María Cristina; Entierro del Señor de Orgaz; Eurostars Toledo; Hotel Abad Toledo; Iglesia de los Jesuitas; Mezquita del Cristo de la Luz; Palacio de Congresos de Toledo 'El Greco'; Patrimonio Toledo; Trainvision Spain SL; Alfileritos 24; Centro internacional del español de la UCLM en Toledo; Iglesia del Salvador; Real Colegio de Doncellas Nobles ; Sinagoga de Santa María la Blanca y Toledo Cultura y Vino.