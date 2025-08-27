Alcalde de Valdepeñas reclama al PP local que retire su Concurso de Calimocho: "No pone en valor el vino de Valdepeñas"

CIUDAD REAL 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha reclamado al Partido Popular del municipio que retire el Concurso de Calimochos que ha organizado dentro de las Fiestas de la Vendimia y el Vino.

En una atención a medios durante la inauguración este miércoles del XXIV Túnel del Vino, que se celebra hasta el 30 de agosto en Bodegas A7, Martín ha señalado que "asociar la calidad del vino de Valdepeñas después del esfuerzo que se está haciendo por parte de todo el, y esto no pone en valor los vinos de Valdepeñas".

"Más bien al contrario, sino que denigra un nombre histórico que hicieron nuestros mayores y quiebra el esfuerzo de la vitivinicultura en Valdepeñas", ha sentenciado, el primer edil, según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por otra parte, el alcalde ha señalado que el Túnel del Vino es un preámbulo a la 72ª edición de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de la ciudad, que se celebrarán del 1 al 8 de septiembre, y ha celebrado el buen momento del sector.

En este sentido, el regidor municipal ha señalado que "nunca como ahora Valdepeñas ha elaborado los vinos que está elaborando, nunca hemos tenido el número de mercados que tenemos, nuca como ahora se ha facturado con la Denominación de Origen y la cantidad de botellas que se elaboran y comercializan, y algunos quijotes han conseguido tener el año pasado y el año actual los 95 de 100 puntos en la lista Parker".

Por su parte, el presidente de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, Vicente Cruz, ha tenido palabras de agradecimiento para todos aquellos que hacen posible esta actividad, en especial a las bodegas "que ayudan a conocer y poner en valor los vinos de nuestra región".

El XXIV Túnel del Vino se celebrará del 27 al 30 de agosto, en horario de 20.00 a 23.00 horas, en el espacio emblemático vitivinícola del centro de la ciudad, Bodegas A7.

Este año participan Cooperativa Vinícola de Valdepeñas, Félix Solís, Yuntero, Vinícola del Carmen, Romero de Ávila, Campoameno, La Encomienda, Pies Viejos, Bodega Los Llanos, Navarro López, Navarro Hermanos Racimo de Oro, Corcovo, Casa La Viña, Moralia, Mureda y Corrales Espinosa, además de dos almazaras, que tiofrecen una degustación de aceite de oliva a cargo de Colival y Óleo Pepillo.