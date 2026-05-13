La alcaldesa de Alcázar rechaza la decisión de Transportes sobre la alta velocidad y el bypass de Montoro

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha manifestado este 13 de mayo el rechazo frontal del Ayuntamiento a la decisión anunciada por el Ministerio de Transportes sobre el futuro trazado de la alta velocidad entre Madrid y Jaén, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalara en el Senado que el denominado bypass de Montoro constituye, según los criterios técnicos de ADIF, la opción prioritaria frente al paso por Alcázar de San Juan.

Rosa Melchor ha manifestado la "profunda preocupación" del Consistorio ante una decisión que, de materializarse, supondría una "merma significativa" de las conexiones ferroviarias de la ciudad con Madrid y afectaría, además, a numerosos municipios del entorno que utilizan diariamente esta infraestructura como eje de movilidad.

La alcaldesa ha señalado que la posible reducción de frecuencias ferroviarias "supondría un grave perjuicio para miles de ciudadanos que utilizan el tren para desplazarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales", al tiempo que ha defendido la necesidad de mantener y reforzar el papel estratégico de Alcázar de San Juan como nudo ferroviario de referencia en el centro peninsular.

En este sentido, Rosa Melchor ha expresado que el Ayuntamiento no va a permanecer inmóvil ante una medida que considera lesiva para los intereses de la ciudad y de buena parte de la comarca. "No estamos hablando solo de los más de 33.000 vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan, sino de cerca de 200.000 personas que podrían ver reducidas sus posibilidades de comunicación por ferrocarril", ha afirmado, subrayando que "se trata de algo que no vamos a permitir de ninguna de las maneras".

Asimismo, la alcaldesa ha matizado que el Consistorio emprenderá "todas las acciones que sean necesarias" con el objetivo de defender el mantenimiento de las conexiones ferroviarias actuales y reclamar inversiones que permitan mejorar tanto las frecuencias como los tiempos de viaje con Madrid y otros destinos estratégicos.