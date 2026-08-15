Alcaldesa de Almadén responde a Junta que el compromiso para ceder terrenos para construir una residencia "es firme"

Archivo - La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, en declaraciones a Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha afirmado que la cesión de terrenos municipales para la construcción de una nueva residencia de estudiantes "es claro y firme" por parte del Ayuntamiento que preside.

"No podría ser de otra forma al ser el propio Ayuntamiento el impulsor de que este proyecto se haya retomado después de más de veinte años de abandono y tratarse de una reclamación más que justa para que el Campus de Almadén, que celebra su 250 aniversario el próximo año, tenga condiciones equiparables al resto de campus", añae en nota de prensa.

Por lo tanto, afirma que las declaraciones realizadas por la Delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, "sólo cabe enmarcarlas dentro de la campaña electoral que ya ha dado por iniciada el Partido Socialista en la región".

"Esto debe entenderse así porque la propia Junta, siendo una institución con muchos más medios, ha tardado en completar la cesión de un espacio al propio ayuntamiento 18 meses", apunta para agregar que "no se preocupen que, por el bien de nuestro pueblo, completaremos los trámites de cesión en un plazo muy inferior al necesitado por la Junta".

Todo ello, añade, "a pesar del estado de ruina organizativa que los anteriores gobiernos socialistas han dejado en el Ayuntamiento de Almadén, que se suma a la ruina económica".

Por otro lado, la primera edil almadenense explica que las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua propuesto por el Gobierno de Emiliano García-Page "no son las que se reclaman desde el pueblo de Almadén, ya que no prevén la sustitución de la conducción de alta".

En este sentido, Jurado dice tener "sobradamente valorada" la propuesta de convenio planteada por la Junta y que, tal y como se le hizo saber, sería valorado en una nueva reunión entre gobiernos el próximo octubre.

Sin embargo, con anterioridad, "explicaremos al pueblo la propuesta que tenemos sobre la mesa, con datos", se ha comprometido la alcaldesa, quien se congratula de que este verano no se estén padeciendo cortes de agua "sin duda gracias al cambio de empresa responsable promovido por el equipo de gobierno y que está llevando a cabo múltiples mejoras en las instalaciones de alta y baja del abastecimiento de agua".

Finalmente, la alcaldesa de Almadén urge al gobierno autonómico a agilizar la puesta en marcha del servicio de transporte a demanda, que debía haberse iniciado este pasado mes de junio, y que es reclamado insistentemente por los ciudadanos.

"Quizás el Gobierno de Page debería estar gestionando cómo no suprimir oferta educativa en la comarca, como viene haciendo, o cómo dotarnos de medios de transporte que nos conecten con las comarcas vecinas de Córdoba y Badajoz, o cómo resolver la nefasta gestión de la línea ferroviaria que nos conecta con Puertollano y Ciudad Real o cómo mejorar la sanidad en la comarca con una grave insuficiencia de medios, entre otras cuestiones", ha afirmado la alcaldesa.

"Queda mucho para iniciar las campañas, por lo que la obligación de los políticos es dedicarnos a gestionar, que es lo que nos reclama la gente, y dejar los mensajes huecos y medias verdades", señala, aunque afirma comprender "el nerviosismo del Partido Socialista ante los malos resultados electorales que sin duda cosecharán en Almadén".