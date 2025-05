La alcaldesa de Almansa consolida dos años de gestión tras recortes a políticos y la restauración de la Lonja

ALMANSA (ALBACETE), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, ha resaltado tras dos años en el Ayuntamiento su gestión con medidas como el recorte de sueldos a políticos locales y la restauración de la antigua Lonja en una entrevista con Europa Press concedida en el Palacio de los Condes de Cirat.

Callado, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, ganó las elecciones el 23 de mayo de 2023 como cabeza del PSOE, superando en 450 votos al Partido Popular y convirtiéndose, gracias a un acuerdo con Izquierda Unida, en la primera mujer en gobernar la cuarta ciudad más poblada de Albacete tras más de un centenar de mandatorios locales.

A su llegada al Consistorio, la primera edil se encontró con su primer desafío: un déficit de 2'3 millones de euros de un presupuesto de más de 20 millones que había dejado el anterior gobierno del Partido Popular.

"Sé que siempre que entra a gobernar un partido distinto se dice lo mismo, pero es que habían dejado una situación desastrosa. No puedo decir otra cosa. Había varias cartas del Gobierno de España diciéndonos que o hacíamos un presupuesto real que reflejara la situación económica o nos intervenía", ha rememorado Callado.

Ante esto, el nuevo equipo de gobierno socialista emprendió una serie de subidas de impuestos y recortes en convenios y subvenciones, a excepción "de los colectivos sociosanitarios, que no los tocamos", ha remarcado la alcaldesa.

Estos recortes también se trasladaron a los políticos, tanto a compañeros de equipo de Gobierno como a miembros liberados de la oposición.

"Le pedimos un esfuerzo a la población y también recorté los sueldos a mis propios compañeros, que tuvieron que asumirlo sin rechistar por la situación en que estábamos. Con esto último en unos pocos meses habíamos ahorrado más de 100.000 euros", ha destacado Callado.

La primera edil ve dos años después más fortalecida la situación económica del Ayuntamiento, lo que ha llevado a incrementar las cuantías de algunos convenios en los últimos presupuestos.

"Poco a poco nos estamos recuperando y hemos puesto en marcha proyectos que eran inimaginables con este déficit", ha asegurado la alcaldesa, poniendo como ejemplo la restauración de la vieja Lonja del siglo XIX -el antiguo Ayuntamiento de la ciudad que estaba en estado crítico- y que a día de hoy ofrece servicios públicos, una sala de teletrabajo y que acogerá la Oficina del DNI, Pasaporte y Extranjería, "algo que esta población venía demandando desde hace tiempo".

Respecto a la próxima mitad de legislatura, Callado ha presentado varios proyectos para conseguir nuevos fondos europeos como la creación de un auditorio en el recinto ferial de la localidad o la rehabilitación de las Casas de los Peones para asociaciones de enfermos mentales y alquileres asequibles para jóvenes.

No obstante, la puesta en marcha de estas iniciativas "dependerá de las cantidades que finalmente nos otorgue la Unión Europea", ha concretado la alcaldesa.

EFECTOS DE LA GUERRA ARANCELARIA

Otros de los grandes retos que han amenazado recientemente a la economía almanseña ha sido la guerra arancelaria, definida por la primera edil como "una locura" que ha golpeado a la tradicional industria zapatera del municipio y a su creciente sector del vino.

"Estamos preocupados", ha confesado Callado. "Hay unas 3.000 personas que viven del calzado, pero es un sector que siempre ha recibido mucho apoyo y vamos a estar ahí con ellos", ha asegurado, afirmando que en las últimas semanas se ha reunido con asociaciones y empresas afectadas para valorar el impacto y estudiar subvenciones, acuerdos de colaboración y de formación a demanda del sector como han hecho en crisis anteriores.

Callado también ha abordado el tema de la plataforma crítica con la gestión del Hospital de Almansa, cuyo funcionamiento ha defendido aunque reconociendo problemas como "la falta de anestesistas, algo que es un problema a nivel nacional, no exclusivo del centro" o de especialistas como en ginecología.

"Creo que son situaciones que puede haber en cualquier hospital y que se van subsanando, pero yo ya le dije a la plataforma que si soy conocedora de recortes de servicios voy a ser la primera en ponerme detrás de la pancarta y decirle a Emiliano García-Page o a quien sea que esto no es lo que quiero para mi pueblo", ha asegurado.

No obstante, la alcaldesa ha recalcado la buena relación con las instituciones provinciales, regionales y nacionales, de su mismo color político. "Les pido de todo. La Diputación Provincial nos ha echado una mano en esta mala situación económica por ejemplo para poner en marcha el plan de Sostenibilidad Turística con 250.000 euros, algo que hizo para nosotros y para Hellín, que es de otro signo político (PP) y que supuso un balón de oxígeno para rehabilitar la Casa del Llavero y crear un albergue", ha afirmado Callado.

La alcaldesa, quien es también diputada provincial de Igualdad, ha reseñado el valor de su elección como mujer para el cargo. "Es algo muy importante para mi, aunque en la oposición no le dieran tanta importancia. Como mujer sé lo que nos ocurre en cualquier trabajo, pero más cuando estamos en un cargo político. El machismo impera en todas partes. Es un reto. Me encuentro en muchas situaciones en las que pienso que no me tratarían igual si fuera un hombre. Y muchas de las decisiones que tomo pienso que tenemos que ser un espejo para el resto de las mujeres y estar a la altura de cualquier hombre", ha incidido.

En esta línea, Callado ha agradecido la ausencia de Vox en el Ayuntamiento del municipio, que no logró sacar escaños en los últimos comicios locales a diferencia de la mayoría de pueblos vecinos. "La gente que vive en Almansa no somos tan extremistas", ha argumentado la alcaldesa, quien pese a ello se ha mostrado preocupada por las políticas de Vox.

"En campaña me di cuenta de que el argumento de que tiraban en los debates me asustaba. Como he sido directora del Instituto de la Mujer me da miedo pensar en las políticas que podrían poner en marcha en mi pueblo".

Por el contrario, Callado se ha mostrado muy agradecida del Gobierno conjunto que tiene en la alcaldía con Izquierda Unida y su concejal de Servicios Sociales e Infancia, Cristian Ibáñez. "La relación es muy buena con él. Es una parte más del equipo y nuestro acuerdo de Gobierno va muy bien y creo que se ve reflejado en los plenos", ha explicado la alcaldesa.

Por último, Callado no ha querido pronunciarse sobre su futuro político, afirmando que estará "donde los compañeros del partido piensen que soy necesaria", aunque ha reconocido que si pudiera, seguiría en este Ayuntamiento.

"A mi me gusta estar aquí. Sería ideal que yo fuera de nuevo alcaldesa, pero no lo sé todavía. La primera legislatura es un poco para aterrizar y poner en marcha tus proyectos, la siguiente es para ir más allá y eso es una maravilla y yo estaré dispuesta", ha concluido.