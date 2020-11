La alcaldesa de Orea tacha de "patada en el culo" el traslado del retén que la Junta justifica en razones técnicas

GUADALAJARA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Orea, Marta Corella, ha calificado de "sangrante y una patada en el culo" la decisión de la Junta de Comunidades de trasladar la base del retén de su término hasta la cercana localidad guadalajareña de Alcoroches, a lo que el delegado de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio, ha apuntado que la nueva ubicación está basada "únicamente" en el "informe "unánime" de los técnicos.

Así, mientras desde el Ayuntamiento, su alcaldesa, ha mostrado su indignación por una resolución que, según ha señalado a Europa Press, "quiere pensar" que no se ha basado en motivaciones políticas, aludiendo a las supuestas disidencias en su día entre lo que eran 'sanchistas' como ella y la línea oficialista del partido, Tenorio ha insistido en que el actual edificio que hay en Orea "no está preparado técnicamente" y que es una "decisión de técnicos con veinte años de experiencia y no política".

De momento, el Consistorio de Orea se ha sumado ya a la iniciativa auspiciada por un oreano a través de Change.org que lleva hasta ahora unas 800 firmas en defensa del monte y en contra del cambio de ubicación de la base del retén.

Para la regidora de este pequeño municipio del Alto Tajo, el cambio de ubicación del retén, además de "alejar" la base de la zona donde hay más masa forestal y "más vulnerable", supone un gasto por parte de la Junta de Comunidades de 350.000 euros en una infraestructura que ya existe en un momento que tampoco es el mejor debido a la crisis sanitaria y económica.

No obstante, aunque la publicación de la licitación de la obra ya aparece en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el día 28 de octubre, Corella ha insistido en que el informe del Gobierno regional no recoge baremos que ellos han contemplado en el informe que pidieron a una consultora de Valencia, que sin embargo, tras estudiarlo la Junta, no ha sido tenido en cuenta.

Corella tampoco comprende los motivos por los cuales la Junta saca ahora un informe que "llevaba guardada en un cajón desde 2017" e insta a que se pare "de forma cautelar" este proceso hasta que se diriman si existe "la imperiosa necesidad de invertir 350.000 euros en una base a seis kilómetros de la que hay ya hecha".

NO SE DESCARTA NINGUNA ACCIÓN

La alcaldesa ha insistido en que no descartan desde el Ayuntamiento ninguna acción al margen de la puesta en marcha desde el movimiento ciudadano a través de la recogida de firmas, a lo que el delegado de Desarrollo Sostenible le ha respondido que está en su derecho tras admitir que él mismo ha recibido ya en varias ocasiones amenazas de Corella en esa línea.

En declaraciones a Europa Press, Tenorioi ha apuntado que en el tema de extinción de incendios no debe existir una visión localista, insistiendo en que han sido los técnicos quienes, en base a distintas variables, han considerado que el mejor punto para instalar esta base es Alcoroches tras valorar también el informe presentado por el Consistorio de Orea. "Ha sido una decisión técnica, no política; sería un error", ha apostillado.

"Nadie políticamente nos ha intentado coaccionar, es una decisión completamente técnica", ha incidido tras insistir en que el edificio actual de Orea "no está preparado técnicamente" sino que es una dependencia "multiusos", y que la zona donde está también tiene un nivel de baja incidencia en incendios y menos masa forestal que otras como Checa.

Además, según Tenorio, ni siquiera Orea estaba como segunda opción en ese informe sino que figuraba Checa, y muy lejos este municipio.

Ha querido aclarar que el dinero que se va a destinar a esta base, además de ser necesario, no se ha quitado a otras áreas como pueda ser la Sanitaria --por poner un ejemplo-- sino que es una partida de los fondos de desarrollo rural con fecha de caducidad.

Por último, el delegado ha abundado en que esto ya no tiene marcha atrás una vez que ya ha salido la licitación en el Diario de Castilla-La Mancha y se pregunta por qué ha esperado hasta ahora la alcaldesa para protestar cuando es un asunto que viene de hace bastante tiempo, habiendo realizado él mismo varias visitas a Orea, para ver las instalaciones.