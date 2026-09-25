Alcaldesa de Sigüenza exhibe el aumento de población de su comarca pero avisa: "Ahora toca garantizar los servicios"

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino - EUROPA PRESS / RAFA MARTÍN

Ortega (Recamder) apertura el II Foro de Desarrollo Rural reivindicando el potencial de los pequeños pueblos: "Sin medio rural no hay vida"

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha puesto en valor cómo los últimos años han servido en Castilla-La Mancha para ver cómo se están incrementando los habitantes en zonas rurales, si bien ha avisado que todo el trabajo realizado necesita ahora ser rematado. "Ahora toca garantizar servicios".

Ha sido durante la intervención con la que ha aperturado el II Foro de Desarrollo Rural que se celebra en el Parador Nacional de Sigüenza bajo el lema 'El avance del medio rural', donde representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores y responsables de Grupos de Desarrollo Rural se dan cita para avanzar en las líneas maestras a ejecutar en el corto plazo para seguir dando pasos hacia una repoblación real

Merino, como anfitriona, ha exhibido cómo muchas comarcas de la Comunidad Autónoma están creciendo en los últimos años, poniendo como ejemplo el caso de ADEL Sierra Norte, la agrupación local que preside, "que en los últimos seis años ha crecido un 13%".

En todo caso, quedan "cosas por hacer", y ahora que se consigue que la gente vuelva a vivir a los pueblos, el reto es "garantizar todos los servicios", unos servicios que "cuestan más en el medio rural".

Ese es el objetivo de este encuentro, poner cosas en común de cara a "avanzar en el siguiente paso a dar, que los municipios pequeños puedan sacar las cosas adelante" ahora que tienen "las ideas" e incluso "el dinero".

En este punto, ha ansiado que en el próximo marco financiero a nivel presupuestario en torno a los Fondos Leader se pueda seguir acaparando fondos. "Si cambia el marco, los perjudicados serán nuestros pueblos".

En su grupo de Acción Local, con esos fondos, ya se han puesto en marcha hasta 27 viviendas, uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa seguntina de los avances experimentados en las zonas rurales.

Para Merino, la "ilusión y el optimismo", unido a las "ganas", hacen que los "problemas identificados" puedan atajarse en el corto plazo.

"Espero que en esta jornada podamos hacer frente a estos problemas, que salgan propuestas y compromisos. Hoy reitero esa petición, todavía nos quedan cosas por hacer, mantengamos lo que funciona y mejoremos lo necesario", ha rematado su intervención.

JESÚS ORTEGA: "SIN MEDIO RURAL NO HAY VIDA"

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, también ha participado en la inauguración para poner en valor un acto como el que hoy se desarrolla en la Ciudad del Doncel.

Unas palabras pronunciadas ante un auditorio que "representa a 5,7 millones de personas" que viven en zonas despobladas de España y en pueblos de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha verbalizado Ortega en su intervención.

Hay, ha alertado, un 61% de pueblos de menos de mil habitantes en España, "un dato importante a tener en cuenta" que a veces eclipsa el "enorme potencial" del medio rural.

"Sin medio rural no hay vida. No hay agua, no hay alimentos. El medio rural necesita que se le tenga en cuenta con leyes y fiscalidad adaptadas a la realidad de nuestros municipios", ha abundado.

Por eso, este foro es "una llamada de atención" ante todos esos aspectos, intentando ser un espacio para "poner en valor el gran trabajo que realizan los grupos de desarrollo rural", que son "quienes mejor conocen las posibilidades de sus territorios".

UN MILLAR DE PERSONAS SE DAN CITA

A este evento se han acreditado cerca de mil personas procedentes de toda España, representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural, analistas y medios de comunicación, además de jóvenes estudiantes.

La despoblación, el futuro de Leader, las posibilidades que ofrece el medio rural y el importante papel que juegan los Grupos de Desarrollo Rural son algunos de los asuntos que se abordarán en la jornada en una cita organizada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara (ADAC, Adasur, ADEL Sierra Norte, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo).