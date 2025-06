Alcaldesa socialista de La Estrella (Toledo) recuerda a Pedro Sánchez que "una retirada a tiempo es una victoria"

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de La Estrella y miembro activo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Mónica González, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta al correo que este envió a todos los militantes del PSOE tras la implicación del ex secretario del PSOE, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', donde le ha recordado que "una retirada a tiempo es una victoria", mostrando así su descontento con la gestión del Gobierno por parte de Sánchez.

En primer lugar, González ha mencionado el "saqueo" a España, asegurando que para los alcaldes y alcaldesas que trabajan sacando los pueblos adelante, les supone una vergüenza que altos cargos y responsabilidades roben y tener que enfrentarse a las duras críticas de la oposición y de vecinos y vecinas, sacando la cara por un partido que "ustedes están desquebrajando".

Sobre el tema de la prostitución, ha señalado que "dice mucho de un partido que se llena la boca de feminismo, pero que no es capaz de limpiar y supervisar lo que tienen en lo más alto", reafirmando su mensaje de que está "cansada y disgustada" con un presidente que, afirma, no le representa.

"No creo que este mensaje llegue a su buzón, pero no me pienso callar porque no es justo que los que sí gobernamos con empatía, responsabilidad y amor a nuestra gente y partido, tengamos que pagar las consecuencias del mal uso de la política que hacen ustedes ahí arriba", ha expresado.

De esta manera, González ha puesto en duda que Sánchez no estuviera al tanto del consumo de prostitución y, en el caso de que así fuera, ha señalado que le parece "peor que no tenga controlada a la gente que trabaja codo a codo con el presidente". "Ya no me creo lo que cuenta", ha recalcado.

Respecto a la forma de gobernar de Sánchez, González ha opinado que "no le gusta", puesto que "ha demostrado no estar a la altura de los valores socialistas", recordando así la frase de Felipe González, "primero España, después el PSOE y, por último, los intereses personales".

En este sentido, González ha asegurado que el Gobierno "no funciona porque lo ha hecho al revés", añadiendo que es hora de dar paso a otra persona, puesto que si Sánchez sigue gobernando es "porque la población tiene miedo a la derecha y no por amor a la izquierda".

"Un buen presidente reconocería esto como un problema a resolver y no una forma de gobernar. Recuerde que a veces una retirada a tiempo también es una victoria", ha sugerido al presidente.