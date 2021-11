La alcaldesa de Toledo da positivo en COVID

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha aplazado su agenda de los próximos días tras dar positivo en COVID-19 y permanecer confinada en su domicilio. Así lo ha dado a conocer este domingo, 28 de noviembre, a través de su perfil en la red social Twitter.

"He dado positivo en las pruebas de COVID-19. Me encuentro bien, con síntomas leves, pero debo guardar cuarentena, lo que me obliga a aplazar los actos previstos para los próximos días y seguir trabajando desde casa", ha compartido con la ciudadanía, para pedir "mucha precaución en estos días de encuentros familiares".

En estos momentos, Milagros Tolón sigue las indicaciones sanitarias desde su domicilio y agradece los apoyos y muestras de cariño recibidas en estas horas, a la espera de su recuperación para incorporarse de nuevo a la actividad municipal presencial y a la agenda de compromisos y actos que mantiene de manera habitual como alcaldesa de Toledo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.