Alcázar de San Juan recurrirá en los tribunales la decisión "profundamente injusta" de excluirla de los fondos EDIL

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor. - AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar sobre la decisión del equipo de Gobierno de elevar a la vía judicial la exclusión de los fondos europeos EDIL.

Según ha informado el Consistorio alcazareño en nota de prensa, el pleno de la Corporación aprobará en la tarde de este mismo martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución definitiva del Ministerio de Hacienda que dejó fuera a la ciudad de las ayudas de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiadas con fondos europeos.

Melchor ha calificado la resolución de "profundamente injusta", explicando que el proyecto presentado por Alcázar de San Juan obtuvo una calificación de 59,75 puntos, una cifra que se sitúa "muy por encima" de los 50 puntos exigidos en las bases para acceder a la financiación.

Sin embargo, la comisión de selección ha situado a la ciudad en una situación de reserva, una figura que, según denuncian los servicios jurídicos municipales y externos, no está contemplada en la convocatoria.

La regidora alcazareña ha señalado que el Ayuntamiento ha cumplido "el cien por cien" de los requisitos técnicos, económicos y de plazos: "Las bases son claras: todos los proyectos con más de 50 puntos tienen derecho a subvención. En caso de que el presupuesto total sea insuficiente, la normativa contempla el prorrateo entre los beneficiarios, no la exclusión total de municipios que han superado el corte", ha argumentado Melchor.

Desde el Consistorio no se entiende la metodología aplicada por el Ministerio, que ha otorgado el cien por cien de la ayuda a municipios "con apenas unas décimas más de puntuación que Alcázar", mientras que a este último se le ha asignado un cero. "Se han sacado de la manga un criterio nuevo que nos deja en una indefensión absoluta. Una reserva que legalmente no significa nada", ha añadido.

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en que Alcázar de San Juan partía con la "garantía" de haber ejecutado el 88 por ciento de los anteriores fondos Edusi, "uno de los porcentajes más altos de todo el país". En esta misma línea, Melchor ha advertido del riesgo que supone que estos fondos "se concedan a municipios sin experiencia previa o solvencia técnica".

"Es muy probable que, si el dinero no se reparte entre quienes somos capaces de ejecutarlo, haya que devolverlo a Europa. Sería lamentabilísimo que Alcázar se quede sin recursos para proyectos maduros y necesarios mientras ese dinero se pierde por una mala gestión de la comisión selectiva", ha sostenido.

Pese a la negativa de la ayuda europea, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con "recursos propios y solvencia económica", lo que ha permitido que proyectos incluidos en el plan, como la avenida del Deporte o la reforma del Cine Crisfel, ya estén en marcha. Otros, como un parque infantil de seguridad vial en el entorno del Pabellón Picasso o mejoras de eficiencia energética, quedan a la espera de la resolución judicial.

"Estamos acostumbrados a ser David contra Goliat. Le ganamos a Goliat con la remunicipalización de Aguas de Alcázar y con las reclamaciones de las termosolares. En esta ocasión, Alcázar vuelve a no conformarse y defenderá los intereses de sus vecinos hasta las últimas consecuencias", ha concluido Rosa Melchor.