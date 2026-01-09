Alcoba de los Montes (Ciudad Real) ya cuenta con su centro de salud tras una inversión de 1,2 millones de euros

El presidente regional, Emiliano García-Page, inaugura, el nuevo Centro de Salud de Alcoba de los Montes. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

La localidad ciudadrealeña de Alcoba de los Montes ya cuenta con un nuevo centro de Atención Primaria para el que se han invertido más de 1,2 millones de euros y que ha contado con financiación procedente de los fondos FEDER.

Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha acompañado al presidente Emiliano García-Page y al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en la inauguración del nuevo centro.

Fernández Sanz ha explicado que comienza un año en el que se quiere alcanzar el 30 por ciento del presupuesto para Atención Primaria. "Vamos a seguir creciendo en el número de especialistas que formamos y queremos que la digitalización nos ayude a llevar a todos los hogares una cercanía que a veces se puede hacer con medios humanos y a veces es necesario con la digitalización".

En ese sentido, ha avanzado que se realizará a través de plataformas digitales para enfermos crónicos. "Vamos a empezar a desarrollar dos inmediatamente, la de diabetes y la de insuficiencias respiratorias, y vamos a empezar a tener plataformas de relaciones y monitorización para pacientes que son enfermos crónicos y que, a veces, es mejor que desde su domicilio los podamos atender y no tengan que desplazarse a nuestros centros".

El nuevo Centro de Salud de Alcoba de los Montes está ubicado en la calle de la Vega. Se trata de un edificio de planta baja con 704 metros cuadrados de superficie construida.

La actuación ha permitido sustituir las anteriores instalaciones, que presentaban limitaciones estructurales y funcionales, por un edificio diseñado conforme a criterios de accesibilidad, eficiencia y confort.

Dispone de consultas de Medicina y de Enfermería, consulta de Matrona, consulta de Pediatría, unidad de Salud Bucodental y sala de curas.

Incorpora además equipamiento tecnológico de apoyo al diagnóstico, entre el que destaca la disponibilidad de un ecógrafo, que permite mejorar la capacidad resolutiva de los profesionales de Atención Primaria.

El Centro de Salud de Alcoba de los Montes depende de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real y forma parte de la Zona Básica de Salud de Alcoba de los Montes, que da cobertura a los municipios de Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Santa Quiteria y Horcajo de los Montes.

La Zona Básica de Salud atiende a una población total de 1.962 tarjetas sanitarias.

TRANSPORTE A LA DEMANDA

De su lado, el alcalde de Alcoba de los Montes, Pedro José Escudero Hidalgo, ha comenzado su intervención diciendo que "hoy es un día importante" para esta comarca y sus cinco pueblos: Arroba, Fontanarejo, Navalpino, Horcajo y Alcoba", ya que se inaugura el nuevo centro de salud.

"Los ciudadanos del medio rural necesitamos las mismas infraestructuras que los del medio urbano y los pueblos grandes", ha reivindicado el regidor.

El primer edil ha aprovechado su intervención para pedir "para toda la comarca el transporte público a demanda", ha dicho a García-Page.

Asimismo, ha solicitado una reforma integral en la residencia de mayores y que el antiguo centro de salud sea cedido al ayuntamiento para hacer allí un centro cívico-cultural, así como que la Junta ayude con 30.000 euros para poder mejorar la climatización de dicho edificio.

Por su lado, García-Page le ha respondido que la Junta trabajará para instalar el Transporte Sensible a la Demanda en la comarca de los Montes "un modelo propio de esta región".

"Viendo la dificultad que tenemos de transporte hemos tenido que buscarnos la ingeniería para poder arbitrar un transporte que realmente nos permita seguir comunicándonos, vivamos donde vivamos", ha afirmado.

OTROS COMPROMISOS

Por otro lado, ha mencionado que el Gobierno regional va a abordar la construcción del colector en Anchuras con una inversión 500.000 euros, que se suma a la ya acometida en la rehabilitación de la carretera CM-4106, inaugurada hoy también en su visita a la provincia de Ciudad Real.

Respecto a El Robledo, se ha comprometido a construir una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que supondrá 5,5 millones de euros", y cuyo proceso de licitación se producirá también en el primer semestre del presente año.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que son 81 millones de euros entre los tres proyectos.