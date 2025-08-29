Aldea Torronteras, un proyecto de más de 4 décadas y dos generaciones apostando por la calidad de la miel de La Alcarria

ESCAMILLA (GUADALAJARA), 29 (EUROPA PRESS)

El municipio de Escamilla (Guadalajara) de poco más de medio centenar de habitantes, es la sede de Aldea Torronteras, un proyecto empresarial rural que a lo largo de más de cuatro décadas y dos generaciones, ha mantenido su apuesta y su compromiso con la miel de la Denominación de Origen de La Alcarria.

Una historia atravesada por la fortaleza y el empeño por hacer frente a un sector tan duro y dependiente de las condiciones de la temporada y golpeado a lo largo de los años por la competencia de productos de menor calidad.

Así lo traslada, en entrevista a Europa Press, su gerente, David Nieto Jiménez, que junto a su pareja Malva Gabriela Gaupp, dirigen esta empresa rural jalonada de éxitos en forma de premios y reconocimientos.

"Esta empresa la fundaron mis suegros, Christophe y Silvia, hace unos 40 años aproximadamente, año arriba, año abajo, y ahora estamos la segunda generación, que somos mi pareja y yo, Malva y yo, y nosotros estuvimos unos años con ellos, y ahora ellos ya se han jubilado y llevamos por nuestra cuenta unos cinco años", rememora Nieto. "Nuestra intención es mantener, al menos, los estándares de calidad que tenían ellos y el buen hacer que tenían ellos", señala con humildad.

Los galardones cosechados en los últimos años, entre ellos varios premios regionales a la mejor miel de La Alcarria, parecen demostrar que están consiguiendo su objetivo.

Todo a pesar de las dificultades, como los problemas inherentes a un sector con grandes variaciones de producción de una temporada a otra. "La producción varía mucho", ha reconocido Nieto, apuntando a que "cada año es un mundo". "La sequía, el problema que hay con el cambio climático, hace que haya años en los que la producción no es tan buena y son años duro", plantea.

"En cuanto a ventas, procuramos compensar los años buenos con los malos y tener un nivel de ventas homogéneo", señala Nieto, especificando que se sitúan "en torno a unos 8.000 kilos de venta".

Unas ventas encabezadas en España, donde "cada vez la demanda es mayor", por la miel con denominación de origen. "Sí que hemos notado que en los últimos años, probablemente gracias a los premios, está subiendo la venta aquí en España", ha planteado.

Sin embargo, la tradición mielera de La Alcarria no está reñida con la innovación y la ampliación de mercados. En este sentido, Nieto indica que cuentan con "un 30-33% de exportación a países de Europa, como Alemania o Suiza". "En los países europeos lo que más demandan es nuestra miel ecológica", señala, diferenciándola del mercado interno.

DESPOBLACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL

Nieto advierte sobre los riesgos del sector, en una zona además particularmente azotada por la despoblación, apuntando que "es un problema el tema de la producción", ya que "no hay mucho relevo generacional".

En este sentido, apunta con cierto orgullo que son "de los productores más jóvenes que estamos en la denominación de origen".

Además, defiende las oportunidades del sector mielero, argumentando que "si te gusta el campo lo vas a disfrutar muchísimo y estás apegado al terreno y al medio rural".

Por otra parte, celebra que se pongan en marcha iniciativas para proteger e impulsar el sector, como la normativa recientemente aprobada a nivel comunitario sobre el etiquetado de la miel.

"Es una gran noticia", ha apuntado, aunque admitiendo que aún es demasiado pronto para saber cual va a ser su impacto.

"Hemos sido siempre un producto que nuestra etiqueta ponía 100% nacional", ha apuntado Nieto, destacando que todas sus colmenas se encuentran en La Alcarria. "Ha pasado poco tiempo para valorar si a nosotros nos ha ayudado o no", ha señalado, reiterando que "desde luego es una buena noticia que se haya modificado".