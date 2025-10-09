Alertan a los vecinos de la huida desde hace cuatro días de un toro durante un festejo taurino en Romancos

GUADALAJARA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Romancos ha comunicado que, el pasado sábado 4 de octubre, durante la celebración de un festejo taurino en dicho municipio, se produjo la huida de un toro que, por el momento, permanece perdido.

Ante esta situación, el alcalde de Brihuega --municipio al que pertenece Romancos--, Luis Manuel Viejo, recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal briocense y sus sus pedanías, así como evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se confirme la localización y captura del animal.

La Corporación ha informado de este hecho en las últimas horas a través de las redes sociales, donde manifiesta también su intención de mantener contacto con las autoridades competentes y afirma que actuarán ante cualquier novedad a través de los canales oficiales.