El Alfar de Pedro Mercedes de Cuenca reabre este sábado tras casi dos años de cierre

CUENCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alfar de Pedro Mercedes reabre este sábado, 11 de octubre, de la mano del colectivo Lamosa, que ya gestionó el espacio en anteriores etapas y que fue el único que presentó su candidatura a la gestión, hasta el próximo 31 de diciembre, del centro cultural y artístico del barrio de San Antón.

'Devórame otra vez' es el lema escogido por Lamosa para esta nueva etapa, que llega tras casi dos años de cierre. "Será por poco tiempo, pero lo haremos con toda la energía y el cuidado que el lugar merece, conscientes de su valor patrimonial, simbólico y efectivo para la ciudad", ha declarado la asociación Lamosa a través de sus redes sociales, donde da las gracias al Ayuntamiento de Cuenca y al Consorcio por la financiación del espacio.

Este sábado a las 11.30 horas darán a conocer al público en el propio alfar la programación prevista para los meses de octubre a diciembre de 2025 y ofrecerán una visita guiada, con aforo limitado, a través de los entresijos de la casa-museo-taller de Pedro Mercedes.

Tras la visita, celebrarán la apertura con la música de DJ Greenface en la terraza del Bar Rincón de la Luz junto a la escultura que rinde homenaje a Pedro Mercedes. Esta jornada inaugural concluirá con el concierto titulado Avantgarde Sketches a las 19.00 horas.