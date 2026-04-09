Alicante elige Toledo para promocionar las Hogueras de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional

Promoción de las Hogueras de San Juan de Alicante en Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha presentado este jueves las Jornadas de Promoción de las Hogueras de San Juan que se celebran este fin de semana en Toledo, junto al presidente de la Federación de las Hogueras de San Juan, David Olivares, y la bellea del foc, Adriana Vico.

García-Toledano ha agradecido a Alicante, la elección de la capital regional para desarrollar esta acción promocional de las Hogueras de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y que permitirá conocer de primera mano todos los elementos principales de la fiesta; la pólvora, el fuego, la indumentaria, la música y el eje central que es el arte efímero.

Además, el concejal ha destacado el impacto económico que dejará en la ciudad. "Gracias a este evento vienen a Toledo más de 2.000 personas de Alicante durante todo el fin de semana, llenando nuestros hoteles y nuestros restaurantes".

Asimismo, García-Toledano ha subrayado la vocación abierta del evento: "Queremos invitar a todos los toledanos y visitantes a que acudan a verlo porque seguro que va a ser inolvidable".

UN PROGRAMA LLENO DE ACTIVIDADES

La programación comienza esta tarde con la plantá de la hoguera en el Paseo de Recaredo, que tendrá entre 8 y 10 metros de altura y que se podrá disfrutar durante toda la jornada del viernes, junto a la degustación de una paella alicantina, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El sábado será el día central con un pasacalles desde Zocodover al Ayuntamiento, con la participación de las Belleas del Foc luciendo toda la indumentaria alicantina; un concierto a cargo de la Unión Musical Benquerencia, y la primera mascletá de la historia de Toledo con cerca de 50 kilos de pólvora, que tendrá lugar a las 14.00 horas en la explanada de la estación de autobuses, junto a la glorieta de Azarquiel. El broche final será la cremá de la hoguera en el Paseo de Recaredo a las 20.30 horas.

El presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, ha destacado el significado cultural del evento: "Traemos a esta ciudad no solamente una foguera, sino una parte de nuestra identidad, de nuestra fiesta y sobre todo de nuestras tradiciones".

Asimismo, ha querido destacar el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Toledo: "Esto lleva un trabajo técnico en el que tiene que primar sobre todo la seguridad y así ha sido por parte del Ayuntamiento de Toledo".

Por su parte, la Bellea del Foc, Adriana Vico, ha expresado su emoción por participar en este acto: "Es un orgullo y un verdadero honor poder estar aquí". Además, ha explicado el objetivo de esta visita: "Queremos transmitiros lo que sentimos por les Fogueres y que disfrutéis junto a todos los que venimos aquí a promocionarlas".

Por último, han invitado a los toledanos a participar en todas las actividades programadas en un fin de semana que refuerza los lazos entre ambas ciudades, y los ha invitado a conocer Alicante y a asistir a las Hogueras de San Juan que se celebran entre el 19 y el 24 de junio.