Almadén celebra con "gran éxito" una nueva edición de sus 'Juegos Locos'

Juegos Locos de Almadén. - AY ALMADEN

CIUDAD REAL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como cada final de verano, y ya van nueve ediciones, Almadén ha celebrado los llamados 'Juegos Locos', en los que los más jóvenes, agrupados en equipos de diez integrantes (5 chicos y 5 chicas), realizan pruebas con el objetivo de ser el campeón de los juegos.

Como comenta Ignacio Gallego, concejal de Juventud y Deportes del ayuntamiento almadenense, en esta edición se han batido todos los récords de participación ya que han sido 31 equipos participantes, más 128 inscritos en equipos como acompañantes, 13 jóvenes colaborando en la organización y, por primera vez, 30 participantes en los llamados Juegos locos 'Mini', lo que supone que, durante viernes y sábado, más de 480 jóvenes de Almadén y su comarca se hayan dado cita en un encuentro repleto de deporte y diversión.

Tal y como explica Ignacio Gallego, "ésta ha sido la primera edición en contar con unos juegos locos "mini" destinados a los más pequeños que, además de servirles de diversión, les fomentará el gusto por participar en el futuro".

También en palabras del propio concejal, "esta actividad, que puede ser similar a las que se celebran en distintos municipios, en el caso de Almadén tiene la singularidad de que parte de las pruebas se desarrollan en un marco incomparable como es la espectacular Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, declarada Patrimonio de la Humanidad".

En definitiva, un fin de semana que aglutina a un importante número de jóvenes y cuya realización es posible gracias al patrocinio de los equipos que ofrecen empresas locales, pero que a su vez contribuye a la economía local ya que los equipos reciben vales para comer en los distintos establecimientos hosteleros de Almadén

El ganador de esta novena edición ha sido el equipo 'Los Reyes De Copas' seguidos de 'Los Irresistibles' y 'LaTula', segundos y terceros clasificados respectivamente.