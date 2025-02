Almadén confía en que su Plan de Sostenibilidad Turística coja "velocidad de crucero" tras las dificultades encontradas

Jurado explica las dificultades que este plan supone para un ayuntamiento pequeño, con limitaciones técnicas y administrativas

ALMADÉN (CIUDAD REAL), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha avanzado su intención de que, una vez superadas las primeras dificultades encontradas al recoger el bastón de mando, el Plan de Sostenibilidad Turística que ha de gestionar para toda la comarca coja velocidad de crucero.

En entrevista con Europa Press, ha señalado que este plan va a permitir a la comarca contar con "más herramientas" para atraer a visitantes, una idea que si bien le parece "fantástica", está presentando "dificultades" por el planteamiento heredado de la anterior gestión municipal.

Y es que el músculo municipal en materia de recursos humanos no es suficiente para toda la gestión que requiere un plan que contempla "más de 20 actuaciones en el resto de municipios de la comarca", algo que se traduce en un "bloqueo administrativo que no solo no permite actuar con la ligereza" deseada, sino que además "bloquea otros proyectos municipales".

"Viendo cómo hay que gestionarlo, dan ganas de ponerle un lazo y devolverlo", ironiza la alcaldesa, que en todo caso se compromete a no rendirse, pero indica que probablemente hubiese sido deseable que se hubiese planteado con otro modelo de ejecución delegando en otra administración, como por ejemplo, la Diputación de Ciudad Real. Por este motivo, solicitará incorporar a más gente que ayude a la gestión, para lo cual pedirá soporte a otras administraciones, toda vez que su Ayuntamiento está inmerso en un plan de "ajuste financiero".

Argumenta la primera edil que hay "muchas actuaciones encaminadas administrativamente", y si bien solo se ha ejecutado el 7% de todo el plan, está convencida de que con su gestión y la de su equipo serán capaces de sacar todo adelante pese a las "piedras en el camino".

Una de ellas, "una complejidad técnica" achacable al hecho de que el Ayuntamiento no cuenta con capacidad de gestión para tramitar 20 actuaciones con fondos europeos con todo lo que conlleva.

"La complejidad es extrema y la gestión es prácticamente inabordable", según la alcaldesa, que en todo caso asegura que en 2025 y tras las primeras dificultades se podrá alcanzar una "velocidad de crucero" y las actuaciones van a ir "cayendo poco a poco".

MÁS PROYECTOS

Uno de los proyectos que plantea para la localidad es la puesta en marcha de un nuevo Espacio Joven, a lo que ha sumado las obras de climatización de la Plaza de Toros, ya iniciadas, y que desembocarán en la reapertura del hotel y del restaurante que alberga el coso.

Cambiar a iluminación LED todas las luminarias del pueblo o licitar nuevas viviendas tuteladas duplicando su capacidad entran dentro de las propuestas que la alcaldesa de Almadén quiere ver cristalizar en el corto plazo.

Dentro de una carta de servicios que también incluye medidas ya llevadas a cabo como mejoras en la piscina municipal de verano, que ya cuenta con un chiringuito que "llevaba años cerrado".

APOYO A PUEBLOS PEQUEÑOS

Con todo, la alcaldesa de Almadén sugiere que el Gobierno de España pueda abrir la puerta a ayudar a las localidades de menos de 5.000 habitantes que están "en una situación económica tan compleja" como la de su pueblo, con "obligaciones financieras inasumibles".

"Vamos a intentar gestionar, pero no vamos a dejar a nuestros vecinos sin tener esos servicios, porque no son los culpables", ha agregado la regidora, quien en todo caso argumenta que la mala situación de las arcas municipales "no es una plaga bíblica", sino "consecuencia de una pésima gestión de gobiernos anteriores".

Aunque entiende en este punto que lograr una condonación de la deuda es algo inalcanzable, sí que propone "llegar a una relajación en el pago" de la misma que "permita afrontarla", y es que en 2026 tiene que pagar "más de un millón de euros, algo imposible, inviable", y más con un presupuesto prorrogado.

Para poder por fin sacar adelante un presupuesto, necesita "la figura del tesorero", que no está cubierta, de cara a tener unas cuentas en regla "con las que poder trabajar". "No podemos tener un presupuesto de 12 millones de euros prorrogado y que no es realista".