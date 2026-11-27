El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ensalzado este viernes el papel de Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral a cuatro celebrado este jueves junto a Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau, asegurando haber visto en el candidato 'popular' a un presidente del Gobierno y en el socialista a un "expresidente".

A preguntas de los periodistas durante un acto en Ciudad Real, Almeida ha reprochado a Sánchez y Colau que trataran de eludir sus responsabilidades tras ocho años de gobierno, especialmente en materia de vivienda.

Asimismo, ha augurado un castigo electoral a Sumar por su "seguidismo" al PSOE ante cuestiones como el Sáhara, la corrupción o la falta de vivienda.

"No te pueden votar por haber estado en el Gobierno, te votarán por lo que has hecho en el Gobierno", ha señalado.

Por otro lado, Almeida ha cuestionado el cambio de estrategia de Sánchez respecto al cara a cara que mantuvo con Feijóo la pasada semana, preguntándose por qué el candidato socialista modificó su actitud si, tal y como defendió el PSOE, había resultado vencedor de aquel encuentro.

DEFIENDE EL "CALLADITA" DE FEIJÓO A COLAU

Preguntado por la polémica suscitada por la expresión "calladita" que Feijóo utilizó al dirigirse a Ada Colau, Almeida ha negado que el candidato 'popular' mandara callar a la representante de Sumar y ha defendido el sentido de sus palabras.

"Han estado calladitas y calladitos durante todos estos ocho años", ha manifestado, instando a Colau a preguntar a sus propios votantes si su formación debería haber alzado la voz ante cuestiones como el Sáhara o la corrupción.

En tono irónico, Almeida ha apuntado que quizás Feijóo debería haber completado su intervención diciendo "calladitos, calladitas, calladites" para que nadie se sintiera ofendido.

"Aquí hay gente que tiene la piel muy fina", ha concluido el alcalde de Madrid.