Alrededor de 800 corredores se unen en Toledo a la II Carrera Solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional

Corte de cinta en la II edición de la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional en Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, han participado este domingo en los actos protocolarios de la Carrera Solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional a beneficio de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) y en la que han participado alrededor de 800 corredores.

Milagros Tolón ha destacado el carácter benéfico de esta prueba y la participación alcanzada en esta segunda edición, "lo que demuestra de nuevo que esta es una tierra solidaria y que Toledo y Castilla-La Mancha siempre responden cuando se trata de ayudar y arrimar el hombro", según ha informado la Delegación en nota de prensa.

Del mismo modo, ha indicado que la ciudadanía "muestra también con su participación el aprecio y el cariño que sentimos por la Policía Nacional y por el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La delegada del Gobierno ha estado acompañada del jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero; del comisario provincial de Policía, Manuel Domínguez Corcobado; de la vicepresidenta de Afanion, Yolanda Fernández; y de la delegada provincial de Bienestar Social en Toledo, Rosa María Quirós.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la unión de deporte y la solidaridad de esta carrera. Velázquez ha agradecido el servicio y la dedicación de la Policía Nacional en Toledo, destacando su compromiso diario con la seguridad ciudadana y la convivencia, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido ha valorado la "extraordinaria" coordinación existente entre la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, una colaboración que "hace posible que se alcancen grandes éxitos en favor de la seguridad de todos los toledanos".

El alcalde también ha querido felicitar al nuevo comisario jefe, "un toledano muy conocido en la ciudad que regresa como comisario de Castilla-La Mancha después de haber sido anteriormente jefe de la Comisaría de Toledo", al tiempo que ha recordado que en su reciente toma de posesión destacó precisamente "ese espíritu de cooperación y eficacia entre los distintos cuerpos de seguridad".

Carlos Velázquez también ha destacado el carácter solidario de la prueba deportiva cuya recaudación se destina íntegramente a Afanion: "Hoy celebramos la solidaridad en favor de esta asociación y de todos los niños que luchas contra el cáncer, pero también celebramos el deporte, la convivencia y la generosidad de los toledanos".

Velázquez ha expresado su satisfacción por la gran participación y el ambiente festivo de la jornada y finalmente ha felicitado a la organización a los voluntarios y a todos los participantes por consolidar esta prueba como una cita "imprescindible" en el calendario de la solidaridad y el deporte toledano.