Alumnos de 'La Milagrosa' lucen también devoción por la Semana Santa de Cuenca y desfilan con pasos hechos a mano

La Oración del Huerto, hecha de goma eva para procesionar el 'La Milagrosa' - EUROPA PRESS

CUENCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños alumnos del colegio de 'La Milagrosa' de Cuenca han repetido si particular liturgia de Viernes de Dolores procesionando con distintas imágenes de las más icónicas que representan la Semana Santa conquense, todas ellas hechas a mano y que han servido para darle un toque nazareno al último día de clase antes del parón vacacional.

En el caso del paso diseñado por Enrique y María Ángeles, que con goma eva, tela, flores artificiales, paciencia, cariño y muchas horas han dado forma al paso de la Oración del Huerto, representativo del Miércoles Santo conquense y que escenifica a Jesús orando en Getsemaní, imagen perteneciento a la Venerable Hermandad de Jesús Orando en el Huerto de la iglesia de San Esteban y que forma parte de la Procesión del Silencio.

Una imagen que ahora ha sido procesionada por los pequeños de 'La Milagrosa', entre ellos Marina, la nieta de los artistas que durante las últimas semanas se han dedicado a replicar la imagen ayudándose de los materiales cosidos a base de horquillas y hierro, montados en andas de sabina rastrera natural y con hojas naturales pegadas una a una.

Un trabajo realizado "poco a poco", tal y como relata Enrique a Europa Press, que explica que nace de la promesa a una de las profesoras de su nieta. Una promesa que ahora "se ha cumplido".

"Las tradiciones no hay que perderlas y hay que empezar desde pequeños", defiende el artesano, que añade que en el futuro vendrán más colaboraciones de este tipo. "Lo hacemos con mucho orgullo y lo haremos mientras se pueda".