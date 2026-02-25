Álvarez espera que Feijóo desautorice al diputado que llamó "casta sindical" a UGT y CCOO: "Son chascarrillos, es fango"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confiado este miércoles en que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "desautorice" al diputado del PP, Jaime de Olano, que llamó a UGT y CCOO "casta sindical" y "subvencionados", "como si el resto de sindicatos", ha comentado, "no recibieran la subvención pública igual que recibimos nosotros, como si el reparto no fuera proporcional".

"Yo espero una ratificación por parte del Partido Popular y una reprimenda a este diputado, que seguramente tendría cosas más interesantes que hacer que meterse con las organizaciones sindicales", ha señalado Álvarez, durante su participación en las jornadas 'Las Primeras de UGT' que, con motivo del 8 de marzo, el sindicato ha celebrado en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares.

A su juicio, estas declaraciones que privan el debate "son chascarrillos, es fango, y yo quiero decirle al Partido Popular que desde mi punto de vista este fango, estos chascarrillos, le delegitiman para poder gobernar un día España".

"A mí jamás me ha oído nadie decir lo que algunas veces puedo opinar en relación con las políticas del Partido Popular, más allá de intentar objetivizar cuáles son los planteamientos que tenemos".