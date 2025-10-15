Amfar ve esencial el protagonismo femenino en explotaciones agrarias: "Una de cada tres ya está gestionada por mujeres"

CIUDAD REAL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta nacional de Amfar, Lola Merino, ha resaltado ante más de 500 mujeres rurales venidas de toda España, el papel esencial de las mujeres y su protagonismo en explotaciones agrarias, donde una de cada tres están gestionada por ellas.

"Sin mujeres no hay futuro en el campo, ni futuro rural" ha sentenciado Merino, ya que las mujeres son "hoy el motor del emprendimiento, impulsoras de iniciativas agroalimentarias y garantes de la fijación de la población en las localidades más despobladas".

Merino ha hecho estas afirmaciones en el acto de inauguración de la jornada 'Mujer, Fuerza y Vida' que este 15 de octubre ha organizado AMFAR, con motivo del Día Mundial de las Mujeres Rurales en el Pabellón Ferial de Ciudad Real.

Merino, que ha vuelto a su labor tras problemas de salud, ha resaltado que si se quiere "mantener el 80% del territorio español, hay que cuidar a las mujeres", pero "no sólo un día al año, sino los 365 días de cada año", ha informado Amfar en nota de prensa.

Así, se ha puesto a las mujeres rurales en el foco, destacando el papel esencial que cumplen sobre todo en un sector en el que están entrado con fuerza: "el sector agroalimentario español, en el que una de cada tres explotaciones ya está gestionada por una mujer, aunque son titulares de explotaciones más pequeñas, y por tanto, reciben menos ayudas directas de la PAC".

También se planteado la necesidad de defender el modelo de la nueva PAC, "en el que nos jugamos no solo un recorte presupuestario del 22%, sino que puede desaparecer tal y como la concebimos hoy", ha referido la presidenta de Amfar. En este sentido, Merino ha recalcado la obligación de defender el campo español y de Castilla-La Mancha, motor económico de nuestros pueblos.

Finalmente, ha abogado por romper el silencio de las mujeres que sufren la violencia de género en el ámbito rural, "donde esta violencia es más silenciosa, más difícil de denunciar, por falta de servicios, de independencia económica o por el qué dirán".

LIDERAZGO DE LAS MUJERES

De su lado, el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, ha calificado de "honor" que una organización tan importante a nivel nacional mire a Ciudad Real para celebrar su día grande, y ha tenido palabras de cariño para su presidenta, "verla otra vez aquí con la fuerza habitual de Lola es una enorme alegría".

Ha resaltado que "hoy la acompañan cientos de mujeres de toda España que son el reflejo de lo que representa también Lola, no sólo capacidad y lucha por los derechos de las mujeres, sino liderazgo en un tejido como el del ámbito rural, donde la lucha ha sido mayor que en otros ámbitos".

Así, ha indicado que "el futuro de nuestra provincia como de cualquier sociedad está en que las mujeres sean capaces de acceder en igualdad de derechos a todo lo que ellas quieran conseguir".

Por su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reafirmado el compromiso de la Institución provincial con el desarrollo y la cohesión territorial de la provincia y ha reiterado que "a final de año la Diputación habrá invertido más de 75 millones de euros en generar oportunidades en los pueblos y en vertebrar la provincia".

Valverde ha añadido que la Diputación de Ciudad Real tiene como principal misión "vertebrar el territorio, dar consistencia y cohesión a los municipios, y garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan", ha informado la Diputación en nota de prensa.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado su rechazo a la actual Política Agraria Común (PAC), comprometiéndose a llevar de nuevo la voz del campo castellanomanchego a Bruselas, ya que hay que garantizar "que no salga adelante".

"No podemos permitir ni un solo euro de recorte en la PAC, ya que la Política Agraria Común debe seguir siendo un instrumento de cohesión y de garantía de renta para nuestros agricultores y ganaderos", ha defendido.

Además, ha reconocido la labor de su presidenta y diputada regional del PP, Lola Merino, a quien ha definido como "una mujer con coraje, con inteligencia, con empatía y con una pasión inmensa por su tierra y por su gente", ha informado el PP en nota de prensa.

TRECE MUJERES REFERENTES

El evento ha estado protagonizado por 13 mujeres referentes que han compartido testimonios para visibilizar la diversidad de las mujeres rurales y su trabajo por la igualdad. Así, se ha contado con Cristina Nieto (presidenta de la Denominación de Origen Valdepeñas), Rocío Valentín (presidenta de la Asociación de la Ruta del Vino de Castilla-La Mancha); Noelia García (secretaria general de AJE Ciudad Real) y Nieves Gómez (teniente de la Guardia Civil de Ciudad Real).

El panel se ha completado con Rocío Ureña (veterinaria de la Finca La Granja), Rocío Rico (taxista en Solana del Pino) y María de la Calle (promotora de turismo rural).

De la misma forma, el evento ha contado una charla de motivación a cargo de Catalina Fuster (psicóloga y orientadora laboral), y una ponencia protagonizada por Isaac Palomares (director del programa radiofónico Hablemos de lo Rural).

Para concluir, Amfar ha querido dar protagonismo al liderazgo de las mujeres rurales con un panel de presidentas que ha contado con la presencia de Eva Gallego, ganadera y presidenta de Amfar Comunidad de Madrid; Adelina Gil, presidenta de Amfar Soria; Chelo Aznar, agricultora y presidenta de Amfar Aragón; Margaret Fernández-Bleda, experta en protocolo y presidenta de Amfar Albacete; Catalina Rodriguez, presidenta de Amfar A Coruña; Zahara Franco, ganadera, cazadora y presidenta de Amfar Guadalajara y Mercedes Sánchez-Cruzado, médico de atención primaria y presidenta de Amfar Pedro Muñoz.

El presidente del Senado, Pedro Rollán; Ana Rosa Quintana, periodista y empresaria de la comunicación; Beatriz Laparra, mejor tiradora de España; José Ortega Cano, torero o Jorge Jaramillo, director del programa de El Campo de la televisión de Castilla-La Mancha, han trasladado su reconocimiento a Amfar videos de apoyo.