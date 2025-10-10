Amfar visibilizará en Ciudad Real la renovación del campo con 14 mujeres referentes en el Día de las Mujeres Rurales

CIUDAD REAL 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) celebrará el Día Internacional de las Mujeres Rurales el próximo miércoles, 15 de octubre en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, con una jornada que contará con el testimonio de 14 mujeres referentes por su liderazgo, compromiso y ejemplo en la renovación del campo español.

Estas mujeres, procedentes de distintos puntos del país y de sectores tan diversos como la agroalimentación, el emprendimiento, la seguridad o el turismo rural, protagonizarán una jornada cargada de experiencias inspiradoras, en la que compartirán sus historias de superación, innovación y apuesta por el entorno rural como espacio de vida, trabajo y futuro.

Entre las ponentes destacadas se encuentra Cristina Nieto García, presidenta de la Denominación de Origen Valdepeñas, que acaba de asumir la presidencia de la D.O. más antigua de España, símbolo del papel clave de las mujeres en la gestión y promoción de productos de calidad del campo español.

También participará Rocío Ureña Pardo, veterinaria emprendedora que ha apostado por un modelo ganadero sostenible en una finca de ovino, donde no solo cuidan del ganado, sino que elaboran queso artesano bajo la Denominación de Origen Queso Manchego, cerrando así el ciclo de producción con un enfoque responsable y comprometido.

La jornada contará igualmente con la participación de Noelia García Bellido, empresaria y secretaria general de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ciudad Real, así como de Rocío Rico Fernández, una emprendedora taxista de Solana del Pino que ha logrado sacar adelante su negocio en uno de los municipios más pequeños de la provincia, según ha informado Amfar en nota de prensa.

Completan el panel de mujeres rurales referentes Nieves Gómez López, Teniente de la Guardia Civil de Ciudad Real; María de la Calle, promotora de turismo rural; Rocío Valentín González, presidenta de la Asociación de la Ruta del Vino de Castilla-La Mancha y varias presidentas territoriales de Amfar, concretamente, Eva Gallego Berzal, presidenta de Amfar en la Comunidad de Madrid, Adelina Gil Rampérez, presidenta de Amfar Soria; Chelo Aznar Laborda, presidenta de Amfar de Aragón; Margaret Fernández-Bleda, presidenta de Amfar Albacete, Zahara Franco Clemente, presidenta de Amfar Guadalajara y Mercedes Sánchez- Cruzado, Presidenta de Amfar de Pedro Muñoz que hablarán del papel de las mujeres en sus territorios.

También se contará con Catalina Fuster, psicóloga y orientadora laboral, que ofrecerá herramientas a las participantes para potenciar su desarrollo personal y profesional, fomentando el empoderamiento femenino.

TALENTO, ESFUERZO Y CAPACIDAD

Con esta jornada, Amfar quiere dar visibilidad al talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las mujeres que día a día sostienen el medio rural, impulsando la economía, la innovación y el arraigo en sus territorios.

La presidenta nacional de Amfar, Lola Merino, ha señalado que "estas 14 mujeres son líderes referentes en sus sectores y ejemplos vivos de que el campo tiene nombre de mujer".

Bajo el lema 'Mujer, Fuerza y Vida', Amfar celebra la 28ª edición del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una conmemoración de la que Amfar es pionera en España desde 1997. En esta ocasión, el acto se celebrará el próximo miércoles 15 de octubre en Ciudad Real, reuniendo hasta 500 mujeres de distintas provincias españolas.

Esta jornada cuenta con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en una clara apuesta por la igualdad de oportunidades y la vertebración del territorio a través del empoderamiento femenino.