Amiab lanza el nuevo lema 'Muy Capaces' en su expansión por España y celebra su partido de baloncesto el próximo lunes

ALBACETE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación albaceteña Amiab ha lanzado su nuevo lema 'Muy Capaces' --https://www.youtube.com/watch?v=cpq2zD8SA_4-- en plena expansión por España, una iniciativa que se suma a la batería de actos de cara al Día de la Discapacidad, 3 de diciembre, entre los que destaca su ya tradicional partido de sensibilización de baloncesto.

El presidente de la asociación, Emilio Sáez, ha explicado a Europa Press que el cambio de lema busca "acabar con el estigma que tienen las empresas de que el colectivo de personas discapacitadas es menos productivo, algo que visualizan los logros alcanzados por el grupo de economía social Amiab".

Este lunes 1 de diciembre, Amiab celebrará el partido de sensibilización por la discapacidad a las 17.30 en el pabellón de Lepanto de Albacete.

Con presencia ya en seis comunidades autónomas y más de 1.800 empleados fijos, la entidad dedicada a la economía social y la inserción de personas con discapacidad y en riesgo laboral, se ha convertido en la segunda con mayor implantación en España tras 38 años de su nacimiento en la provincia de Albacete, según ha rememorado Sáez.

La asociación nació a través del deporte, con la fundación de un equipo de baloncesto en silla de ruedas, el BSR Amiab, "hoy uno de los mejores del mundo", y desde entonces ha ido extendiéndose para ofrecer servicios de capacitación, formación y empleo para los sectores más desfavorecidos de la población.

Amiab cuenta ya con 28 centros de trabajo y ofreció preparación para el empleo a más de 9.000 personas en 2024 a través de su servicio de capacitación, formación e intermediación, una iniciativa "que permite compensar el déficit que suelen padecer los discapacitados respecto a la mayoría de la población para ofrecer una fuerte oportunidad laboral", ha explicado Sáez, y que cubre "todos los tipos de discapacidad, ya sean físicas, motoras, intelectuales o mentales".

Sáez ha resaltado que Amiab cuenta en la actualidad con 8 divisiones y 40 líneas de trabajo de economía social. "Estamos en sectores muy importantes como el medioambiental y el reciclaje. También en el sector servicios, como lavandería industrial, laboratorio, desinfecciones y ahora entrando en sectores tecnológicamente más avanzados como puede ser incluso la vivienda, con proyectos de carpintería metálica y vidrio", ha enumerado el presidente.

UNA CARRERA ESTABLE

Los empleados de Amiab, una plantilla en la que el 79% padece una discapacidad, relata la evolución y consolidación de una entidad que ha dado una carrera estable a miles de personas del colectivo. Jesús Navalón, con 68 años, suma más de 26 años como trabajador en los distintos proyectos de Amiab, oportunidad que agradece debido a que "con la discapacidad lo tenemos mucho más difícil para encontrar trabajo".

Navalón comenzó en el servicio de publicidad directa, luego pasó a la colaboración con Correos, después por la iniciativa de manipulados industriales Gaviota y ahora llega a su jubilación en el proyecto de embalaje que tiene Amiab con la cuchillería albaceteña Arcos. "Empezamos un grupo de diez personas y fíjate todos los que somos ahora", ha destacado el veterano desde la sala de trabajo que comparte con medio centenar de empleados.

Ana Isabel de León, de 56 años, es monitora del Centro Ocupacional Prelaboral, en el que preparan a personas con discapacidad intelectual para la vida laboral en servicios como limpieza o almacén. "Aquí tienen la oportunidad de aprender, de prepararse de cara al futuro y saltar a una empresa", ha explicado la monitora.

Ella misma llegó a Albacete desde Vigo (Galicia) en su juventud para ingresar en un internado. Gracias a Amiab, encontró una posibilidad laboral que la motivó a quedarse en la capital de provincia. "Vi una oportunidad en esta empresa de trabajar y estoy muy contenta, me ha dado la vida", ha asegurado tras sus 18 años en la entidad.

Amiab alcanzó en 2024 un total de 4.605 procesos de inclusión de personas, 1.780 de ellos en el ámbito rural. En el sector de limpieza dispone de un total de 700 clientes a los que ofrece servicios de mantenimiento de edificios, piscinas o conserjería y control de accesos.

A través de su servicio de reciclaje gestionó más de 33.200 toneladas de residuos y sus proyectos de manipulado industrial alcanzaron casi los seis millones de unidades manufacturadas en las distintas cadenas de trabajo para clientes como Arcos, Mical, Repetco Innovations o el aeropuerto de Alicante.

EXPANSIÓN A PORTUGAL

Su presidente centra ahora el objetivo de Amiab en continuar su expansión nacional para tener presencia en todas las comunidades autónomas, y no descarta extenderse por la Península para cubrir también Portugal en un futuro, pero manteniendo siempre "a las personas como eje central".

Por ello, Sáez ha garantizado que sostendrán como estrategia "parámetros sociales en los proyectos, mantener nuestro apoyo al deporte de base y en lo empresarial ofrecer iniciativas viables y con durabilidad, pero siendo siempre útiles para la sociedad y, sobre todo, para las personas con discapacidad".