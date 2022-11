Amor, dolor y esperanza, símbolos del monumento que inaugura Afanion Toledo en recuerdo a niños fallecidos por cáncer

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Manchan (Afanion) ha inaugurado, frente a la puerta del Hospital Universitario de Toledo, el monumento en recuerdo de los niños y jóvenes fallecidos como consecuencia del cáncer.

El presidente de Afanion, Juan García Gualda, ha explicado que desde la Asociación se ha trabajado mucho para integrar las distintas realidades: niños y jóvenes enfermos, supervivientes y también menores que mueren por el cáncer; familias en tratamiento y familias en duelo.

"Y es durante muchos años esta enfermedad y la muerte han sido un tema tabú en la sociedad". Pero, como aseguraba, la Asociación "ha evolucionado mucho para atender las diferentes necesidades que presentan todas y cada una de las familias y para dar cabida y atención al duelo", ha informado Afanion en un comunicado.

El diseño del monumento, titulado 'Frente a la Marea', lo ha realizado Mario García. El conjunto está compuesto por tres partes: una pérgola, un banco que luce el nombre de Afanion junto a una place en recuerdo de los niños fallecidos y de las familias en duelo, así como tres figuras creadas en acero que representan a dos niños jugando y a otra niña con un globo en su mano.

Se trata de "un espacio para ser recorrido, paseado y vivido. La pérgola está coronada por una escultura de dos manos que, en lugar de estar entrelazadas, conforman el símbolo de "infinito".

El propio García apuntaba que se ha tratado de "simbolizar el amor infinito, el dolor infinito y la esperanza infinita" que viven las familias de niños y jóvenes afectados de cáncer y la propia Asociación.

EL DUELO DE UNA MADRE

La parte "más emotiva" del acto ha tenido lugar con la intervención de Carmen Balibrea, vocal de la Junta Directiva y mamá en duelo. Balibrea ha hablado del "amor incondicional" de los padres que prevalece sobre la muerte injusta y prematura de un hijo.

Ha explicado la labor que desde Afanion se está llevando a cabo desde hace años para atender e integrar el duelo y la muerte. Asimismo, ha asegurado que no hay derecho a que un niño con cáncer fallezca "por falta de investigación".

En ese sentido, ha lanzado un mensaje a todas las familias que pierden un hijo: "No los liguemos únicamente a la pérdida, ellos no lo merecen y nosotros tampoco. No vivamos sintiéndonos con las manos vacías de nuestros niños. Vivamos con la sensación de tenerlas llenas de amor".

TEJIDO SOCIAL FUERTE

Tras las palabras de Balibrea ha intervenido la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, quien ha resaltado que Afanion constituye un claro ejemplo de que en Castilla-La Mancha y en la capital toledana "disponemos de un tejido social fuerte y cohesionado" que realiza una labor fundamental para llegar a aquellas áreas, necesidades y colectivos que las administraciones no pueden llegar.

Afirmaciones en las que ha coincidido el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez, quien ha reiterado que la Asociación puede contar siempre con la colaboración de la institución provincial.

De hecho, la Diputación ha colaborado en la construcción del monumento.

El último en intervenir ha sido el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, quien ha subrayado la amistad que le une con Afanion, ha destacado el trabajo que se está realizando desde el Sescam para mejorar las infraestructuras sanitarias, avanzar en los tratamientos y la detección con la próxima puesta en marcha del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital de Toledo y participar en un proyecto de investigación, junto a otros 12 hospitales, en materia de diagnóstico molecular.

Para el director general de Asistencia Sanitaria, "es fundamental hacer un abordaje muldisciplinar, no solo médico, sino también por parte de enfermería, así como desde un punto de vista psicológico, social y educativo". "Contamos con la colaboración de las Aulas Hospitalarias y de asociaciones como Afanion, colaborando con los hospitales y éstos, a su vez, colaborando en red para poner a disposición del paciente todo el conocimiento posible".

Al acto han acudido, además de familias de la Asociación y miembros de la Junta Directiva, representantes de los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial, las Cortes Regionales y representantes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

De su lado, la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha reclamado a la Junta que ponga en marcha inmediatamente Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos, de acuerdo con lo aprobado por unanimidad en las Cortes a iniciativa de Ciudadanos hace ya dos años.

También han acudido el director gerente del Hospital, Juan Blas Quílez y el jefe del Servicio de Pediatría, Antonio Martínez Gimeno, entre otros profesionales.

El homenaje ha concluido con una ofrenda floral por parte de familias en duelo y miembros de la Junta Directiva. Mientras que depositaban las flores el coro Seises, del colegio Infantes (Toledo), dirigido por José Manuel Martínez, ha cantado el Ave María.

Posteriormente han entonado la canción zulú Siyahamba que en castellano se puede traducir como Caminanos.

NUEVA SEDE

Desde la Asociación también se ha aprovechado la mañana de hoy para inaugurar oficialmente su sede de Toledo. Aunque la inauguración se produce ahora, el traslado se produjo hace ya unos meses.

Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en la Avenida Río Boladiez 1, en el barrio de Santa María de Benquerencia y a escasos metros del nuevo Hospital de Toledo.

En el acondicionamiento de este nuevo espacio han colaborado de manera desinteresada empresas como Brico Depot (Olias del Rey) o el constructor Juanjo Martínez Bajo (Polán), sin las cuales habría resultado imposible que Afanion hubiera podido desarrollars u trabajo en una nueva sede. También ha realizado una aportación económica la empresa Ingeteam (Albacete).