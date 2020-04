ALBACETE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer edil de La Roda, Juan Ramón Amores, ha aplaudido la actitud que están teniendo los más pequeños del municipio ante la pandemia, convirtiéndose en los "referentes" del confinamiento, ya que asegura que a pesar de que "no entienden lo que está pasando" su única misión es "llenar el tiempo y hacer cosas dentro de casa", por lo que los define como "auténticos campeones".

Del resto de vecinos de la localidad rodense, alaba la actitud y la califica como "muy buena" y asegura que cada día a las 20.00 horas, todos tienen una "cita imprescindible" en sus balcones. Un momento que le lleva a la "emoción" al igual que cuando recibe vídeos en los que "policía, bomberos y cruz roja felicitan a niños y se acercan a las residencias de mayores".

Así lo ha expuesto a Europa Press, confesando que para él lo peor está siendo "el número elevado de fallecimientos que va habiendo" así como el no poder ver en funcionamiento las decisiones que él mismo toma, ya que "por ser persona de riesgo no he salido ni una sola vez y eso me hace estar inseguro" pues se ve obligado a poner "en ojos que no son los míos, lo que pasa".

Sin dejar de trabajar, Amores ha afirmado que hasta el momento, La Roda es de los pocos municipios de la provincia que ha hecho un convenio con Cruz Roja y Cáritas para que puedan comprar "productos de primera necesidad", y ha asegurado que desde el Ayuntamiento "todo lo que sea necesario y podamos hacer a nivel presupuestario para ayudar a pequeños autónomos y empresarios, lo vamos a hacer".

Decisiones que tanto el equipo de Gobierno como oposición están al tanto ya que "los 17 concejales representan al pueblo y deben estar en igualdad de condiciones", y asegura que cualquier decisión que toma, lo hace en consenso, al igual que cualquier dato que se da públicamente "la sabe antes la oposición".

AMORES PIDE A SUS CIUDADANOS QUE REFLEXIONEN SOBRE LAS "PEQUEÑAS COSAS"

De esta manera, afirma que cualquier propuesta hecha por la oposición la valora "igual" que si se le hubiese ocurrido a él mismo ya que "lo importante son los ciudadanos", por lo que cree que de esta situación también van a "aprender" y desea que en el futuro, la relación que se ha establecido entre ellos por el COVID-19, continúe siendo así y "nos dejemos de pensar en intereses partidistas para centrarnos en lo verdaderamente importante".

A sus vecinos, les pide que durante el confinamiento "reflexionen" sobre las "pequeñas cosas" que pasan desapercibidas y que "es en estos momentos cuando te das cuenta de lo importante que era la libertad de poder salir y dar un paseo e incluso el quedar con la gente", detalles que considera que "nunca" se valoran lo suficiente.

De esta manera, Amores ha finalizado asegurando que "no siempre es cuestión de pensar en lo que quieres tener, sino que hay que disfrutar de las pequeñas cosas que tienes a tu alrededor".