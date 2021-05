Aprobada por unanimidad la "pionera" ley de C-LM para luchar contra el éxodo rural

Guijarro se muestra convencido de que esta norma será imitada por otros territorios con desafíos demográficos similares a los de C-LM

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, "una ley transversal, pionera y muy participada" que finalmente ha contado con el voto favorable de todos los grupos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Ciudadanos).

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que la ley de despoblación de Castilla-La Mancha llega a las Cortes regionales después de "un intenso" trabajo en el que se ha escuchado a expertos, instituciones y organizaciones ligadas al desarrollo del mundo rural.

"Es una ley transveral, pionera y muy participada que marca el punto de inflexión en el objetivo de revertir la actual tendencia demográfica en diversas zonas de nuestro territorio", ha apuntado.

Martínez Guijarro ha pedido a Ciudadanos y al PP que apoyen esta ley porque "no es una ley ni del PSOE, ni de Ciudadanos ni del PP, es la ley que necesita esta región para poner freno al despoblamiento".

Además, ha afirmado que la lucha contra la perdida de habitantes de la que ahora se oye tanto hablar en todos los foros "no es algo nuevo" para el Gobierno de Emiliano García-Page, que, según ha recalcado, desde el año 2015 inició un trabajo de reconstrucción "tras el paso de un gobierno --en referencia a la legislatura del PP-- que durante cuatro años se cebó con sus recortes, precisamente con el medio rural".

Ha indicado que la pandemia provocada por el coronavirus "lo ha cambiado todo" y "si en algo estamos empeñados es en cómo convertir esta crisis en una oportunidad para las zonas afectadas por la despoblación". Todo ello reside en el espíritu de esta norma, "para la que hemos tratado de escuchar a todos", ha dicho.

Así, ha explicado que el texto incluye por primera vez en España la política fiscal y contempla conceptos novedosos como la estancia efectiva o el impacto demográfico. También pone el acento en el apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas y garantiza la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria a sus vecinos y vecinas. Se trata de una norma --ha apuntado-- "con la que Castilla-La Mancha marca el rumbo para legislar en beneficio del mundo rural", convencido que será imitada por otros territorios con desafíos demográficos similares a los de Castilla-La Mancha.

El vicepresidente ha destacado, además, que la implementación de políticas contra la Despoblación exige unidad para poder afrontar la lucha contra la misma toda vez que ha explicado que el principal instrumento será la Estrategia contra la Despoblación cuya elaboración está ya muy avanzada, y que tendrá una vigencia mínima de una década, con revisiones cada cuatro años.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada socialista María Jesús Merino, ponente del proyecto de ley, quien se ha mostrado segura de que, "en un asunto de este calado" y cuando se está poniendo sobre la mesa el futuro de una gran parte del territorio de la región y sus habitantes, "hoy si vamos a sumar fuerzas para sacar adelante esta ley".

Por parte del PSOE también ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha aseverado que el texto recoge el 90 por ciento de las medidas que se abordaron en la comisión de despoblación, por lo que se ha mostrado confiada en que pueda ser aprobada con el voto favorable de todos los grupos.

CS PIDE UNA LEY DE TODOS

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha asegurado que durante mucho tiempo "la clase política no ha sabido, no ha querido o no ha podido frenar ese éxodo rural que está condenando a muchos municipios a la desaparición".

Ha celebrado que este jueves se traiga a esta Cámara este proyecto de ley, y que "por fin" Castilla-La Mancha "se tome en serio" este reto demográfico y que "no sea solo un anuncio y un eslogan".

Para Picazo, "lo que hace diez años era un problema, hoy es ya un drama", razón por la cual ha defendido que "desde el consenso pongamos en pie una ley que no sea del PSOE, ni de Ciudadanos, ni del PP, sino una ley de todos". Por ello ha expresado el deseo de que "no sea papel mojado, sino un mecanismo real de cambio".

"Si no actuamos rápido y no nos lo tomamos en serio será el final de muchos de estos municipios. Estamos a tiempo de ponernos de acuerdo y de pactar en igualdad de condiciones porque es necesaria una estrategia que trascienda a una legislatura o un programa de gobierno", ha abundado.

PP: "ALGO NO SE HA HECHO BIEN"

De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto ha dicho que con discursos como el de Martínez Guijarro "poco se colabora" para que estas Cortes hoy lleguen "al consenso que es necesario" en un tema como éste. "Se busca culpar a los otros de lo que ustedes (PSOE) han provocado y han hecho durante años porque usted se sentaba antes del 2011, por tanto algo tendrá que ver en lo que esta pasando en la Castilla-La Mancha de hoy", ha espetado al vicepresidente.

"Hemos escuchado alguna vez que la despoblación está de moda. Espero que éste no sea el motivo por el que hoy las Cortes están trabajando en esta norma", ha añadido Prieto, quien ha advertido de que contra la despoblación "no sirve una varita mágica, pesa más la voluntad política".

Ha recordado que desde el PP se ha venido reclamando durante estos años "mayor sensibilidad" con el mundo rural y "dada la avanzada situación de gravedad y de dificultad de mantener la actividad y la vida en los pueblos, buscar un refuerzo con medidas legislativas que, posiblemente, si desde hace años se hubieran tratado hoy los asuntos serían de otra manera", ha asegurado.

"Algo no se ha hecho bien en los casi 40 años de estado autonómico para que hoy en un territorio, eminentemente rural, haya que legislar de manera in extremis para evitar la sangría demográfica y casi la desaparición de muchos núcleos de población", ha afirmado Prieto, quien ha lamentado que no vayan a salir adelante ninguna de las 36 enmiendas 'vivas' al pleno de las Cortes. "No estamos por la labor de no contribuir en la mejora de nuestro mundo rural", ha indicado.