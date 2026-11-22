La cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados, Amparo Torres - PSOE

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE provincial de Albacete ha llevado este domingo su campaña electoral a uno de los espacios más populares y concurridos de la capital, como es el mercadillo de Los Invasores, que ha celebrado una edición extraordinaria en domingo, sumándose a su tradicional cita de los martes.

Hasta allí se ha desplazado la cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados, Amparo Torres, acompañada por quien fuera alcaldesa socialista de Albacete entre 2008 y 2011, así como por numerosos integrantes de la Comisión Ejecutiva Provincial, militantes y compañeros y compañeras de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, ha informado el PSOE en nota de prensa.

En ese escenario de compras, conversaciones y actividad comercial de cercanía por excelencia, Torres ha reivindicado una idea central del proyecto socialista para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: que los buenos datos macroeconómicos se sigan traduciendo en una mejora real de la vida cotidiana de las familias, especialmente de quienes más necesitan de las políticas públicas.

"Vemos aquí el pulso de la ciudadanía de Albacete y es un termómetro ideal para conocer cómo va la vida y las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas", ha señalado.

La candidata socialista ha defendido el balance económico de los ocho años de gobiernos presididos por Pedro Sánchez, destacando que el crecimiento de España también ha tenido reflejo, según ha afirmado, en la economía doméstica de las familias albaceteñas.

En este sentido, ha explicado que "desde que en el año 2018 comenzase el gobierno de Pedro Sánchez, la renta real media de los hogares en nuestra provincia y en nuestra ciudad ha subido un 29%".

Cifra contrastada que ha contrapuesto frente a los "bulos" que la derecha ultra y la ultra derecha cuentan sobre la situación económica del país.

"Somos plenamente conscientes de que ha subido el coste de la vida, pero por circunstancias ajenas a la acción del Gobierno; se debe a conflictos internacionales a los que nosotros les hemos plantado cara", ha señalado, subrayando que, frente a esa realidad, el PSOE "ha protegido a la ciudadanía mediante un escudo social", así como reduciendo el IVA y "con ayudas en cuestiones que han podido influir más, como la subida de los combustibles".

Para la candidata, el objetivo de las políticas económicas nunca debe limitarse al crecimiento de los indicadores generales, sino que ha de medirse también por su capacidad para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. "No puede haber crecimiento económico que no tenga en el centro la justicia social y reducir las desigualdades", ha subrayado.

1.400 MILLONES PARA AFRONTAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Torres ha relacionado esta visión de la economía con "la defensa de unos servicios públicos de calidad y de un sistema fiscal progresivo, en el que la contribución de cada persona y empresa esté vinculada a su capacidad económica".

En este punto, ha recordado que "seis de cada diez ciudadanos reciben del Estado del bienestar y de los servicios públicos un valor superior a lo que aportan en impuestos".

Como ejemplo de esta política redistributiva, ha destacado el anuncio realizado el sábado por Pedro Sánchez sobre la prórroga del impuesto a la banca durante 2027, cuya recaudación prevista, cifrada en 1.400 millones de euros, se destinaría a financiar políticas públicas de vivienda.

"Esa recaudación de 1.400 millones de euros hará frente al principal problema de nuestra ciudadanía, que es el acceso a una vivienda asequible", ha explicado. La cabeza de lista al Congreso ha defendido que estos recursos deben contribuir a ampliar la disponibilidad de vivienda protegida y a facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias trabajadoras.

En este sentido, ha señalado que la vivienda es una condición esencial para desarrollar proyectos personales y familiares, y ha insistido en la necesidad de que las administraciones intervengan para ofrecer soluciones a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado residencial.

DEBATE SÁNCHEZ-FEIJÓO

Durante la atención a los medios, Amparo Torres ha respondido a una pregunta sobre sus impresiones del reciente debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La candidata ha considerado que el encuentro televisado reflejó las diferencias entre las estrategias políticas de ambos dirigentes y, en particular, lo que ha calificado como una oposición basada en la confrontación y la desinformación.

"Creo que evidenció lo que ha sido esta legislatura", ha afirmado, defendiendo la estrategia de Sánchez de mostrar a la ciudadanía el comportamiento de la oposición durante los últimos años. En este sentido, ha sido especialmente crítica con el presidente del Partido Popular, "carente de la preparación y capacidad necesarias para gobernar este país".

Frente a ello, ha sostenido cómo Sánchez trató de explicar las bases de su proyecto político y las medidas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. "El presidente del Gobierno intentó abrirse paso entre bulos y mentiras para contar cuál es su proyecto de país", ha señalado, concluyendo que, a su juicio, el debate reprodujo la dinámica política de ruido y mentiras que ha plagado la legislatura.

Una campaña a pie de calle y en contacto con la ciudadanía La visita a esta edición especial de Los Invasores se enmarca en la agenda de proximidad que desarrolla el PSOE provincial de Albacete durante la campaña electoral.

Acompañada por representantes socialistas de la capital y de la provincia, Amparo Torres ha compartido la mañana con comerciantes, vecinos y vecinas, aprovechando un espacio especialmente representativo de la vida cotidiana de la ciudad.

A una semana de las generales del 29 de noviembre, la candidata ha reiterado la petición de voto al PSOE, vinculándola a la continuidad de las políticas de crecimiento económico, protección social, fiscalidad progresiva y fortalecimiento de los servicios públicos.