Ampliado en 2 años el plazo de ejecución de las actuaciones en Entrepeñas y Buendía con 40 millones de inversión

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha informado este viernes de la ampliación del plazo para ejecutar las actuaciones financiadas con la subvención de 40 millones de euros destinada a la mejora socioeconómica de los municipios del entorno de los embalses, tras reclamaciones de la Junta y de la propia Asociación.

La modificación ha quedado recogida este viernes, 18 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado, mediante un cambio en el Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre, norma que regula la concesión directa de esta subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha para desarrollar obras y actuaciones en los núcleos colindantes con ambos embalses, según ha informado la Asociación de Ribereños por nota de prensa.

El Real Decreto estableció una aportación estatal de 40 millones de euros para estas actuaciones.

La modificación publicada este viernes establece que, cuando por causas ajenas no sea posible ejecutar íntegramente el presupuesto dentro del plazo previsto, este podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

De esta manera, se amplía en dos años el margen disponible para completar las inversiones, ofreciendo la seguridad necesaria para culminar los proyectos planteados en el territorio.

Para la Asociación de Municipios Ribereños, esta ampliación supone la garantía de que ninguno de los proyectos previstos quede comprometido por una cuestión de plazos y que los 40 millones de euros puedan traducirse íntegramente en inversiones destinadas al desarrollo económico, turístico y social de los pueblos ribereños.

La Asociación destaca especialmente el trabajo conjunto desarrollado con el Gobierno de Castilla-La Mancha para conseguir esta modificación por parte del Gobierno de España, dando respuesta a una necesidad planteada desde el territorio ante la complejidad y los tiempos administrativos que requieren algunas de las actuaciones.

UNA INVERSIÓN HISTÓRICA PARA LOS PUEBLOS RIBEREÑOS

Los 40 millones de euros tienen su origen en la reivindicación mantenida por los Municipios Ribereños para que el territorio que soporta las consecuencias socioeconómicas derivadas de la regulación de Entrepeñas y Buendía y del Trasvase Tajo-Segura disponga también de inversiones capaces de generar actividad, oportunidades y desarrollo.

El Real Decreto 1159/2020 determinó precisamente como finalidad de la subvención la ejecución de obras y actuaciones para la mejora del entorno socioeconómico de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Con esta modificación, los Municipios Ribereños disponen de un horizonte más amplio para culminar unas inversiones consideradas estratégicas para compensar las afecciones que históricamente ha soportado la cabecera del Tajo y contribuir a generar nuevas oportunidades económicas en el entorno de Entrepeñas y Buendía.