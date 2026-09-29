Ana Belén Pintado, la 'bebé robada de Campo de Criptana, pide a la Audiencia de Madrid que investigue su "adopción"

Archivo - Ana Belén Pintado, la bebé robada de Campo de Criptana, y a su madre biológica - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ana Belén Pintado, la conocida como la 'bebé robada de Campo de Criptana' que desde 2019 lleva reclamando ante los tribunales que se esclarezcan las circunstancias de su separación materna en la maternidad de Santa Cristina de Madrid, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que se practiquen nuevas diligencias sobre su supuesta "adopción".

Este nuevo paso de Pintado llega después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid haya archivado la investigación, "sin querer entrar en una investigación efectiva de los hechos que realmente ocurrieron".

En un comunicado, esta mujer nacida en julio de 1973, explica que es la cuarta vez que se ve obligada a acudir a la Audiencia "ante las trabas en la investigación de los hechos de los que fue víctima", denunciando "una falta de verdadero interés por parte del juzgado y la Fiscalía para averiguar la verdad, pese a la gravedad de los hechos".

"El juzgado, pese a que es el encargado de la instrucción, no ha propuesto ni una sola diligencia. Se ha limitado a admitir y practicar algunas de las diligencias que he pedido, dejando pasar el tiempo. La Fiscalía se ha mantenido en una actitud pasiva, incumpliendo su obligación de promover la investigación de la verdad. Es más, ha informado a favor de que no continúe la investigación, pese a todas las diligencias pedidas por mí que permitirían averiguar la verdad y a que hayan aparecido indicios de otras conductas delictivas en la investigación. No se presentó en las declaraciones judiciales, demostrando un auténtico desinterés", ha denunciado.

Pintado lamenta que el juzgado haya puesto fin a la investigación considerando que las diligencias que pide son "inútiles, impertinentes y dilatan el procedimiento, pese a existir enormes irregularidades que no se han querido investigar".

Aunque admite que se ha seguido una instrucción judicial, critica que ni el juez ni el fiscal hayan tenido interés alguno por llegar a la averiguación de la verdad, "vulnerándose nuevamente el derecho de las víctimas a una investigación judicial efectiva".

"Con todo esto, me pregunto: ¿dónde debo acudir para pedir justicia? ¿No es labor de los juzgados hacer justicia?", termina añadiendo Pintado en el comunicado que ha remitido a los medios.