Ana Redondo felicita a Castilla-La Mancha por estar "siempre a la vanguardia" en las políticas de igualdad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la consejera de Igualdad de C-LM, Sara Simón, durante su visita al centro de atención integral a mujeres víctimas de la violencia sexual de Toledo. - JCCM

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha felicitado a Castilla-La Mancha por estar "siempre a la vanguardia" en políticas de igualdad, por "hacer las cosas tan bien" y por ser "un referente para el resto de España".

Así se ha pronunciado Redondo este martes en declaraciones a los medios durante su visita al centro de atención integral a mujeres víctimas de la violencia sexual de Toledo, en la que ha estado acompañada por la consejera de Igualdad del Gobierno castellanomanchego, Sara Simón.

La ministra ha explicado que en el último año y medio se han abierto 59 centros de crisis frente a las violencias sexuales en toda España y, una vez realizado ese "primer esfuerzo", el objetivo del Ministerio es "establecer una cartera básica de servicios".

Una cartera que quiere ser "lo más completa" pero también "esencial" para que todos estos centros "cumplan un mínimo con el que las víctimas puedan estar protegidas, puedan estar acompañadas y puedan sentirse seguras".

"En esa cartera básica de servicios, desde luego, este centro y los cinco centros abiertos en Castilla-La Mancha son un referente", ha manifestado Redondo, que ha justificado esta visita para "poner en valor lo bien que se está haciendo en estos centros".

La responsable de la cartera de Igualdad ha señalado que la recuperación de las víctimas "muchas veces lleva tiempo" y eso implica "la necesidad de servicios próximos que las acompañen en esa recuperación que a veces es compleja".

Además, ha puesto énfasis en la colaboración entre administraciones, apuntando que de lo que se trata con la coordinación con las consejerías y también con las concejalías a nivel local es de "ofrecer a las víctimas un tratamiento completo, un tratamiento integrado, y decirles claramente que no están solas".

ESPAÑA, CUARTO PAÍS EN EL RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD

De igual modo, ha recordado que España, según el Índice de Igualdad Europeo conocido este mismo martes, "sigue siendo el cuarto país en el reconocimiento de la igualdad a nivel de toda Europa".

"Y eso no es casual, esa es la consecuencia de que España cree en la igualdad, trabaja en igualdad y las políticas de igualdad funcionan y eso hace que seamos en este momento un referente a nivel europeo", ha valorado.

por último, la ministra también ha remarcado que dentro de esta cartera de servicios tiene que estar también la concienciación social. "El machismo es transversal, el machismo es estructural y el machismo es violencia y muchas veces esa violencia termina incluso en asesinatos machistas", ha recordado.

TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha enfatizado la importancia de la colaboración entre administraciones y ha querido agradecer al Gobierno de España que hayan podido trabajar "de manera conjunta".

"Esta manera de violentar a las mujeres como es la violencia sexual a lo largo de la historia ha estado muy invisibilizada y hemos visto cómo muchas han sufrido en silencio esta violencia sexual porque no tenían los recursos para poder tener una asistencia global", ha proseguido.

Sin embargo, con la colaboración con el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos y también "a través de la aprobación de leyes importantes" a nivel nacional, se han podido poner en funcionamiento centros como este.

"Por lo menos nosotros, desde Castilla-La Mancha, hemos cumplido con el objetivo de poner en marcha estos centros, que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día los 365 días del año", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que la Comunidad Autónoma está trabajando en una "gran estrategia" para combatir cualquier forma o expresión de violencia sexual, que se dará a conocer "en el primer trimestre del próximo año 2026" y que va a servir, entre otras acciones, para dar a conocer a las mujeres la existencia de estos centros.

Sara Simón ha incidido en que los cinco centros como este que se han puesto en marcha en Castilla-La Mancha con una inversión de 9,5 millones de euros, de los que 7,4 provienen de fondos Next Generation a través del Gobierno de España y los casi dos millones restantes han sido aportados por el Gobierno regional.

Unos centros que, ha recordado Simón, llevan funcionando en la región "prácticamente un año", periodo en el que han atendido a "cerca de 270 mujeres", muchas de ellas provenientes del programa Contigo.

"Pero también hemos ido viendo cómo hay muchas mujeres que ya están llamando a la puerta de estos centros, no solamente porque hayan sufrido una agresión sexual en este momento o actualmente, sino mujeres que en el pasado han podido sufrir una situación de acoso, una situación de violencia sexual, y han venido a nuestros centros a pedir ayuda", ha explicado.

En estos recursos, ha especificado la consejera, se presta atención psicológica y también jurídica y cuentan además con trabajadoras sociales para así "sacar los centros a la calle" y que sirvan para "poder ayudar a la ciudadanía a hacer esas labores de concienciación y de pedagogía".