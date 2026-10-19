Ana Senabre, Rafael Torres, Nicolás Bermejo, Emilio Díaz Bravo y Ángel Rey recibirán reconocimiento de Cecam el día 28

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TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios Ana Senabre, Rafael Torres, Nicolás Bermejo, Emilio Díaz Bravo y Ángel Rey, así como la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) serán reconocidos por la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) en Toledo el miércoles 28 de octubre, durante la XXII edición de sus premios.

Será una cita que se celebrará en el Teatro de Rojas de Toledo a las 18.30 horas, con la presencia, previsiblemente, del presidente regional, Emiliano García-Page, y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Así lo ha presentado el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, junto a su secretario general, Mario Fernández, en rueda de prensa este lunes.

Esta XXII edición de los premios Cecam otorgará galardón a Ana Senabre, de la empresa Perinox, en Albacete; a Rafael Torres, presidente la cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, por la provincia de Ciudad Real; y en Cuenca, a Nicolás Bermejo, de Jamonería Nicolás Bermejo.

Por la provincia de Guadalajara, se premiará a Emilio Díaz Bravo, de Ediaz; y en Toledo a Ángel Rey Rodríguez, al mando de Reypama.

Además, Cecam reconocerá a los empresarios de Ceuta y a su presidenta, Arantxa Campos, por estar "afrontando importantes desafíos" en el contexto de crisis migratoria y por trabajar "para mantener viva la actividad económica, generar oportunidades y defender el futuro de sus empresas".

"Queremos que sepan que no están solos, que cuentan con nuestro respaldo y que su esfuerzo merece ser reconocido", ha afirmado Nicolás.