Ana Sira firma el cartel de la XVII edición de CiBRA, que se celebrará del 27 de octubre al 8 de noviembre

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, ha presentado el cartel de su XVII edición, que rinde homenaje a la naturaleza y al cuidado y respeto por el Medio Ambiente. Esta cita cultural, ya consolidada en el panorama regional y nacional, se celebrará del lunes 27 de octubre al sábado 8 de noviembre.

En nota de prensa, la organización destaca que, por primera vez en sus diecisiete ediciones, en el cartel, aparece representada la figura del río Tajo junto a una parte de la ciudad.

En cuanto a la programación, destacan que volverá a fusionar cine y literatura y que se celebrará a caballo entre la capital de Castilla-La Mancha y la localidad toledana de La Puebla de Montalbán

En cuanto al cartel, la diseñadora e ilustradora castellanomanchega, Ana Sira, ha sido la encargada de su diseño. Un diseño que traslada hasta la playa de Safont, con el Alcázar de fondo y con Cortocircuito (la mascota del CiBRA), en la piel de Tarzán, como protagonista.

El estilo, inspirado en el cartoon clásico, pero con un toque contemporáneo, combina líneas sencillas y colores planos con detalles expresivos que buscan captar gestos y atmósferas cotidianas.

"Me interesa que cada personaje tenga personalidad y narrativa, como si formara parte de una película de animación costumbrista. Este enfoque permite que la escena, aunque caricaturesca, conserve autenticidad y calidez, haciendo que el espectador sea capaz de reconocer lo que ve", ha indicado la autora.

Un Festival, el CiBRA, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, y que, además, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.