ANPE estima una Oferta de Empleo Público de unas 800 plazas docentes para Enseñanzas Medias en 2027 en C-LM

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TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha estimado una Oferta de Empleo Público de unas 800 plazas docentes para Enseñanzas Medias en 2027 en Castilla-La Mancha. Según explica, la convocatoria de 2027 acumulará las plazas correspondientes a las OEP de 2025 y 2026, por lo que la previsión es que la oferta sea de aproximadamente 800 plazas.

Aclara el sindicato en nota de prensa, que las 575 plazas y especialidades recogidas en la OEP de 2025 no constituyen la oferta definitiva de las oposiciones de 2027. A las especialidades que aparecen actualmente se incorporarán las que se aprueben en la OEP de 2026 y, del mismo modo, el número de plazas de cada especialidad será el resultado de sumar las correspondientes a ambas ofertas de empleo público.

Por tanto, la futura convocatoria será más amplia tanto en número de plazas como en especialidades que la reflejada actualmente en la OEP de 2025, de 575 plazas.

ANPE, afirma, siempre se mostrará a favor de amplias Ofertas de Empleo Público puesto que --indica-- permiten seguir avanzando en las mejoras contempladas en los acuerdos alcanzados y cumplen el objetivo fundamental de generar empleo docente estable.

ANPE recuerda que ha sido el único sindicato que ha apoyado todas las ofertas de empleo público docente desde 2016, convencido de que la mejor vía para reducir la temporalidad es convocar el mayor número posible de plazas y transformarlas en empleo estable. Con esta nueva oferta serán más de 9.000 las plazas aprobadas desde entontes.