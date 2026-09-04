Anpe C-LM destaca las mejoras al inicio de curso pero pide seguir avanzando en inclusión y condiciones del profesorado

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TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Anpe resalta un comienzo de curso con mejoras que se han materializado fruto del acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación pero demanda "importantes retos pendientes que requieren una respuesta decidida de la Administración" como la inclusión educativa, la convivencia escolar y la protección del profesorado o la climatización de las aulas.

Arranca un curso "con más docentes y menos alumnos por aula", un avance que Anpe considera especialmente significativo y que demuestra que los acuerdos alcanzados mediante la negociación tienen efectos directos en los centros educativos y en la calidad de la enseñanza pública, señala el sindicato en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de las 18 horas lectivas para el profesorado de Enseñanzas Medias, medida que ha supuesto más de 600 cupos para este curso. El sistema educativo afronta así el comienzo de las clases con aproximadamente 34.500 docentes para atender a unos 382.000 alumnos y alumnas.

A ello se suma la aplicación progresiva del cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), que ya alcanza a Infantil de 3 y 4 años; la dotación de cupos extraordinarios para los denominados centros tensionados, especialmente ante la incorporación tardía de alumnado y el desconocimiento del idioma; y la continuación del proceso de reducción progresiva de ratios que alcanzará los 22 alumnos por aula en 2º de Educación Primaria

El Acuerdo contempla también la incorporación a la plantilla jurídica de los centros de doble línea, de los apoyos de Educación Infantil, así como el pago de trienios y sexenios atrasados derivados del reconocimiento de las vacaciones devengadas durante las sustituciones como tiempo de servicio.

También entran en vigor mejoras dirigidas al profesorado con mayor experiencia, como la reducción de dos horas complementarias para docentes mayores de 55 años y la ampliación de los días de libre disposición asociados a la experiencia para mayores de 55 años o docentes con 18 años de experiencia.

RECHAZAN CONFORMISMO

A pesar de lo descrito, Anpe considera que estas medidas evidencian la utilidad del diálogo y la negociación sindical, pero los avances alcanzados no pueden conducir al conformismo.

"El curso 2026-2027 comienza también con importantes retos pendientes que requieren una respuesta decidida de la Administración".

Una de las principales prioridades debe ser la inclusión educativa. En los últimos cinco años se ha duplicado los diagnósticos de alumnado ACNEE y se ha triplicado el alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), mientras que el número de profesionales destinados a su atención no ha experimentado un crecimiento equivalente, señala Anpe.

Por ello, pide un Plan Integral de Inclusión y Equidad Educativa, acompañado de un incremento sustancial de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, además de mayores recursos destinados al apoyo, refuerzo y ampliación educativa.

La climatización de los centros educativos continúa siendo otra cuestión prioritaria. Anpe reclama alejar este problema de la confrontación política entre administraciones y acelerar las actuaciones necesarias, incluyendo medidas de climatización y sombreado que permitan desarrollar la actividad educativa en condiciones adecuadas ante episodios de temperaturas extremas. Además, exige un protocolo ante inclemencias meteorológicas por olas de frío y calor que dé autonomía y seguridad jurídica a los centros educativos.

La convivencia escolar y la protección del profesorado constituyen igualmente uno de los grandes retos del curso, por lo que plantea avanzar en la creación y refuerzo de aulas de convivencia, establecer un protocolo eficaz ante las agresiones a docentes y mejorar los recursos especializados para atender los problemas de salud mental.

Asimismo, resulta "imprescindible" afrontar los nuevos desafíos relacionados con la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista educativo como desde su impacto sobre la convivencia y el bienestar de alumnado y profesorado. Para ello, ANPE ha presentado una campaña sobre el buen uso de la inteligencia artificial por parte del alumnado, que ha lanzado a los centros de secundaria de la región.

Junto a ello, seguirá exigiendo acelerar la reducción efectiva de la burocracia docente. "El profesorado debe dedicar su tiempo fundamentalmente a enseñar, preparar sus clases y atender a su alumnado, y no a una creciente carga administrativa que resta tiempo a su verdadera función".

RATIOS EN SECUNDARIA

Continuará reclamando durante este curso -y en el marco del Acuerdo firmado- otras medidas fundamentales, entre ellas la reducción de las ratios en Educación Secundaria de 30 a 25 alumnos por aula, así como un nuevo incremento de las plantillas docentes.

También considera necesario abordar las oposiciones a cátedras, después de 24 años sin convocatorias, incrementar los miembros de los equipos directivos en los IES de mayor tamaño y analizar el presente y futuro de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

ANPE seguirá defendiendo igualmente el establecimiento de un complemento económico por el desempeño de la tutoría, así como el reconocimiento de otras responsabilidades y funciones que cada vez tienen mayor peso en los centros, como las relacionadas con prevención, coordinación de ciclo o nivel, bienestar o transformación digital, entre otras.

ENFERMERÍA ESCOLAR

A estas reivindicaciones se suman la necesidad de incrementar la inversión educativa hasta recuperar, al menos, el 6 % del PIB, avanzar en la implantación de la enfermería escolar y mejorar la regulación y las condiciones en las que se desarrollan los viajes educativos.

En el ámbito nacional, ANPE continuará reclamando medidas que permitan recuperar y reforzar el reconocimiento profesional, social y económico del profesorado.

Entre las prioridades se encuentran una subida salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la recuperación de una paga extraordinaria realmente doble, la reforma del sistema de selección y acceso a la función pública docente, mejoras en la jubilación y el desarrollo de una verdadera carrera profesional docente.

Todas estas reivindicaciones responden a un objetivo común: "dignificar la profesión docente y reconocer la responsabilidad que el profesorado asume diariamente en la educación de las nuevas generaciones".