ANPE pide a Educación regulación del teletrabajo en docentes que implique cobertura legal cuando se dan clases online

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Castilla-La Mancha ha reclamado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regule las situaciones de teletrabajo en el profesorado, concretamente con una cobertura legal para estos profesionales en cuanto a protección de su imagen cuando tienen que dar clases online, en este contexto de pandemia en el que en ocasiones se tiene que optar por esta alternativa.

"Un profesor no está obligado a dar clases online, puede hacerlo como quiera, no hay nada regulado. Le tienen que dar herramientas virtuales y la formación adecuada", ha defendido el presidente de ANPE en la región, Ramón Izquierdo, en una rueda de prensa en la ha incidido en que aunque la Consejería ha puesto en marcha una plataforma que canaliza la comunicación online con el alumnado y los padres, esta no está articulada bajo un marco legal.

Asimismo, ve necesario el reconocimiento de la ansiedad y el estrés como enfermedades profesionales del sector docente, al estar sometido a una situación límite por el contacto con entre 25 y 30 alumnos y por el consiguiente desgaste psicológico que supone que estos grupos cumplan las medidas de prevención del virus.