Anpe reclama a Educación la aprobación inmediata de un protocolo ante inclemencias meteorológicas

Anpe Castilla-La Mancha ha urgido a la Consejería de Educación a la aprobación inmediata de un protocolo ante inclemencias meteorológicas y otras situaciones excepcionales que afecten al normal funcionamiento de los centros educativos, al transporte escolar y a los servicios complementarios, tal y como el sindicato ha planteado reiteradamente en Mesa Sectorial y en los comités de Seguridad y Salud Laboral.

En este sentido, Anpe quiere que se establezcan criterios objetivos vinculados a los avisos de Aemet (niveles amarillo y naranja por viento, nieve o lluvias intensas) para la suspensión o modificación de la actividad lectiva presencial, evitando desplazamientos de alumnado y profesorado cuando existan riesgos evidentes en carretera o en los accesos a los centros.

"La articulación de mecanismos de comunicación ágiles y unificados para informar a familias, alumnado y personal docente con la debida antelación, evitando mensajes contradictorios y situaciones de incertidumbre como las que se han producido en otras ocasiones", remarcan en un comunicado.

Añaden que debe haber una "regulación clara de la activación temporal de la enseñanza a distancia cuando la asistencia presencial no sea posible por motivos meteorológicos, garantizando así la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la integridad física de la comunidad educativa".

Así como el reconocimiento expreso de que no es función del profesorado la revisión ni la evaluación de la seguridad de edificios, patios, cubiertas, arbolado o accesos (hielo, nieve, ramas, elementos sueltos, etc.), "tareas que deben corresponder exclusivamente a los servicios técnicos de los ayuntamientos y a personal especializado".

Anpe Castilla-La Mancha recuerda que fenómenos como temporales de viento, nieve o lluvias intensas tienden a repetirse con frecuencia creciente, por lo que ya no pueden considerarse situaciones excepcionales aisladas, sino escenarios para los que el sistema educativo debe estar preparado. "De ahí la necesidad de pasar de las soluciones improvisadas a una planificación estable, que proteja la seguridad del alumnado y del profesorado y asegure una respuesta homogénea en todas las provincias de la región".