El antiguo edificio de RNE en Toledo se transformará en 7 viviendas y el vial Azucaica-Polígono arrancará en 2027

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha desvelado que el Consistorio tiene un estudio previo para habilitar siete viviendas en el edificio del paseo de San Cristóbal --el que acogía las antiguas instalaciones de Radio Nacional de España-- dedicado al proyecto Toledo Emerge.

Velázquez, en una entrevista con Europa Press, ha señalado que este "preproyecto", tal y como lo ha definido, fue un encargo hecho a la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda.

Asimismo, ha apuntado que esta iniciativa para recuperar este edificio y habilitar las siete viviendas proyectadas tendría un presupuesto de unos 700.000 euros.

TRABAJANDO EN EL NUEVO CONTRATO DE AUTOBÚS

Por otra parte, el alcalde ha manifestado que el equipo de Gobierno está ya trabajando en el nuevo contrato de autobús urbano que, ha dicho, "va a dar respuesta de una vez por todas" a las "nuevas necesidades" surgidas, fundamentalmente, desde el traslado del hospital del barrio de Palomarejos al Polígono.

"A pesar de que se iba a trasladar el hospital no se había tenido en cuenta" por parte del anterior equipo de Gobierno, ha criticado, apuntando que, por contra, el actual ha "realizado cambios" dentro de lo posible para ajustar el servicio.

"Se han hecho cambios, se han adecuado a las nuevas demandas, pero evidentemente no con la ambición que nos gustaría", ha señalado.

EL VIAL ENTRE AZUCAICA Y POLÍGONO, UN PASO "IMPORTANTÍSIMO"

En cuanto al futuro vial que unirá a los barrios del Polígono y Azucaica, el primer edil de la capital regional ha reiterado que las obras "deben empezar en el año 2027".

"Ojalá que podamos comenzar con las expropiaciones este mismo año y que el año que viene pueda empezar la construcción", ha sostenido, asegurando que "se van cumpliendo los plazos".

Con este vial, ha manifestado, se va a dar "un paso importantísimo para mejorar la movilidad y para mejorar la calidad de vida de toda la ciudad".

OTROS PROYECTOS

El alcalde ha hablado también de algunos de los restantes proyectos que tiene la ciudad en marcha, tales como la Ciudad del Cine, a la que espera poder visitar "a la vuelta del verano" ya que, según ha sostenido, lo que les comunican es que "va todo según lo previsto".

Velázquez ha defendido que este es un proyecto que, además de ser "transformador", también es positivo porque el parque de Polvorines, donde se ubicará, "está recibiendo esa mejora que tanto necesitaba" y a la que su equipo de Gobierno se había comprometido.

Más negativo ha sido con respecto al cuartel de la Guardia Civil --aunque este proyecto es competencia del Gobierno central--, respecto al que ha criticado que "no hay noticias".

"Con el Gobierno de Pedro Sánchez no hay noticias del cuartel, no hay absolutamente nada. Lo más triste es que los guardias civiles tampoco tienen noticias", ha lamentado.

Asimismo, ha hablado del Jubileo que comenzará en octubre con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo, que es el "colofón" al año de celebración de esta efeméride.

Una cita en la que, ha dicho, el Ayuntamiento ha contribuido "de manera muy importante" con la recuperación del rosario de cristal que desfiló en la procesión del Corpus o con la coronación canónica de la Virgen del Sagrario.

BALANCE DE LEGISLATURA

Finalmente, el alcalde ha hecho un balance de los tres años que ya han transcurrido de la legislatura, en la que cree que "se ha consolidado el cambio que pedían los toledanos".

Asimismo, cree que la ciudad también ha conseguido "recuperar la influencia que nunca debimos perder como capital de Castilla-La Mancha" siendo "pioneros en algunas actuaciones" como Toledo Emerge, la ordenanza para "regular la convivencia entre turistas y vecinos" o la comunidad energética para los vecinos del Casco Histórico.

"Y por supuesto creo que hemos sido capaces de afrontar problemas que parecían permanentes, parecían no tener solución, con valentía, con determinación, con mucha voluntad y con la participación de los toledanos", ha zanjado.