El apoyo de Diputación Albacete a proyectos impulsados por el tejido sociosanitario se refuerza hasta los 464.860 euros

El diputado coordinador del Área Social de la Diputación de Albacete, José González - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado coordinador del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha presentado este martes la convocatoria de subvenciones para proyectos sociosanitarios de 2026, una línea de ayudas dirigida a las entidades sociales que trabajan en la provincia acompañando a personas en situación de enfermedad, dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

Tal y como ha explicado, la convocatoria se publicará este miércoles, 18 de marzo, en el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un plazo de 20 días naturales para la presentación de solicitudes, del 19 de marzo al 7 de abril (ambos incluidos), ha informado la Diputación en un comunicado.

González ha subrayado que esta iniciativa tiene una importancia especial para el equipo de Gobierno de Santi Cabañero porque "forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de entender la política: cuidar a la gente", ha subrayado.

El diputado ha comenzado trasladando un agradecimiento expreso al conjunto de entidades sociosanitarias de la provincia, destacando "su papel esencial" en la construcción de "una red de apoyo" que llega a las personas en los momentos más difíciles.

"Detrás de cada asociación hay profesionales, voluntariado, familias", muchas personas que dedican su tiempo a prestar servicios fundamentales", ha señalado, poniendo ejemplos muy concretos que recorren diversas realidades, desde el acompañamiento tras un diagnóstico de Alzheimer, a la atención en salud mental, el apoyo a la infancia o la intervención con personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

En este sentido, ha remarcado que el trabajo del tercer sector "es clave para seguir construyendo un verdadero 'Estado Social' en nuestra provincia". Conforme ha explicado, en 2025, esta convocatoria permitió apoyar 61 proyectos sociosanitarios, un dato que, en palabras del diputado, demuestra que "el tejido social de la provincia está muy vivo".

Para reforzar ese trabajo, la Diputación ha decidido incrementar en un 22% el presupuesto, pasando de 380.000 euros a 464.860 euros en 2026, con el objetivo de ampliar el alcance de las ayudas y seguir generando bienestar en el territorio.

NOVEDADES PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LAS ENTIDADES

La convocatoria de este año incorpora importantes mejoras que responden a las demandas del propio sector. Por un lado, la vigencia abarcará por primera vez el año natural, yendo del 1 de enero al 31 de diciembre para "facilitar la planificación de los proyectos"; algo que, ha relatado, deriva en la consiguiente ampliación del plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027.

La otra gran novedad para este ejercicio será el pago anticipado de la subvención, una medida especialmente relevante para este tipo de entidades que, muy frecuentemente, cuentan con recursos limitados, y que ahora podrán disponer de la financiación desde el inicio de sus proyectos.

González ha destacado que esta última medida "responde a la realidad de muchas asociaciones, que necesitan liquidez para poder desarrollar su labor desde el primer momento".

El diputado ha puesto en valor el carácter territorial de esta línea de ayudas, subrayando que llega a toda la provincia y no solo a los grandes núcleos urbanos.

En la edición anterior participaron entidades de municipios como Almansa, Casas Ibáñez, Caudete, Elche de la Sierra, Hellín, La Roda, Munera, Tobarra, Villamalea o Villarrobledo, reflejando la capilaridad del tejido social.

Además, ha destacado el papel de aquellas asociaciones que trabajan a nivel comarcal o que incluso atienden a personas de zonas limítrofes de otras provincias, así como el esfuerzo de profesionales y voluntarios que se desplazan para prestar servicio en pequeños municipios.

Esta convocatoria se enmarca en una estrategia más amplia de la Diputación de Albacete para reforzar el Estado social en la provincia. No en vano, en 2026, la institución destinará más de 28,4 millones de euros a políticas sociales, incluyendo servicios, programas y apoyo al tercer sector.

Entre las principales actuaciones destacan el Centro Asistencial San Vicente de Paúl; la Unidad de Media Estancia (UME) en salud mental; el Consorcio de Servicios Sociales, que presta a más de 3.000 personas servicios como ayuda y comida a domicilio y genera cerca de 600 empleos, mayoritariamente femeninos en el medio rural. Además, la Diputación mantiene convenios directos con entidades sociales por valor de más de 1,5 millones de euros, destinados a sostener recursos especializados y programas de atención directa.