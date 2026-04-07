Aprobada por Diputación de Toledo la resolución del reparto de 17 millones de euros en subvenciones de gasto corriente

Foto de archivo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la resolución definitiva de las subvenciones de gasto corriente 2026, un programa dotado con 17 millones de euros, lo que supone un aumento de 2 millones de euros respecto al año anterior, un incremento del 13,33%.

El vicepresidente primero y diputado delegado de Cooperación, Jesús Guerrero, artífice del programa, ha destacado que "estas ayudas no son solo cifras, son una respuesta directa a las necesidades de los municipios para que puedan prestar los servicios esenciales a sus vecinos y garantizar la estabilidad en su funcionamiento".

Las subvenciones financian los gastos de naturaleza corriente de los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, exceptuando los municipios de Toledo y Talavera de la Reina, ha informado la Diputación en un comunicado.

Entre los conceptos subvencionables se incluyen los derivados de la contratación de personas desempleadas dentro del Programa de Apoyo Activo al Empleo de la Junta, así como los gastos financieros generados por operaciones de tesorería o el anticipo de ayudas cofinanciadas con fondos europeos PRTR-Next Generation EU. Para asignar las cuantías, se han establecido tramos de población, con un límite máximo de 270.000 euros por municipio.

Además, se contempla la posibilidad de recibir un anticipo del 50% de la subvención antes de ejecutar los gastos, liberándose el resto tras su justificación. La ejecución de los proyectos subvencionados podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, y el plazo de justificación finaliza el 31 de enero de 2027.

Jesús Guerrero ha subrayado también que "estas subvenciones son una herramienta que garantiza servicios públicos estables, especialmente en los municipios de menor tamaño, y permiten que el progreso y el desarrollo sean un derecho protegido por las administraciones, para que vivir en el medio rural sea una opción de futuro y no un sacrificio".

En la convocatoria anterior, el 100% de las solicitudes presentadas recibieron ayuda, lo que refleja la cobertura y relevancia del gasto corriente entre los municipios de toda la provincia.