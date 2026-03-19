Aprobada la incorporación de 64 millones al presupuesto de Diputación de Toledo para inversiones en consistorios

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, y la portavoz, Soledad Frutos, antes del pleno. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado una modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios que permitirá incorporar más de 64 millones de euros al presupuesto provincial, con el objetivo de seguir impulsando proyectos y servicios en toda la provincia.

Con esta modificación, el presupuesto total de la institución supera ya los 337 millones de euros, frente a los casi 199 millones aprobados inicialmente, lo que refleja "la capacidad económica de la Diputación y su apuesta por seguir incrementando la inversión en los municipios".

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación previas al pleno, la importancia de esta decisión, que responde a "una forma de gestionar basada en la responsabilidad, el control del gasto y la generación de ahorro, que nos permite reinvertir esos recursos en la provincia y transformar el ahorro en inversión para los municipios y para las personas", tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es su marcado carácter municipalista. En este sentido, la portavoz ha puesto de manifiesto que "en torno al 80 por ciento de los más de 64 millones de euros se destinan directamente a los ayuntamientos", reafirmando así el compromiso de la Diputación "con todos los pueblos de la provincia, especialmente con los de menor tamaño".

PLAN EXTRAORDINARIO

Entre las principales actuaciones destaca el Plan Extraordinario de Inversiones, dotado con 20 millones de euros, lo que supone un incremento de 5 millones respecto al año anterior, y que permitirá a los ayuntamientos mejorar infraestructuras y desarrollar proyectos que impulsen el progreso local.

Del mismo modo, se refuerza el Plan Toledo Emplea +, con casi 3 millones de euros adicionales, alcanzando los 12 millones de euros en esta anualidad, dentro de un programa bianual que movilizará un total de 21 millones de euros destinados a fomentar el empleo y generar oportunidades laborales en la provincia.

Además, la modificación presupuestaria contempla inversiones en distintas áreas estratégicas, como infraestructuras, con 9 millones de euros; bienestar social, con casi 2,4 millones de euros; deporte, con más de 1,7 millones; cultura, con cerca de 1,5 millones; y promoción turística, con más de medio millón de euros.

De Frutos ha señalado que esta iniciativa "refleja el compromiso del Gobierno de la Diputación con los ayuntamientos, con la inversión en la provincia y con la mejora de la calidad de vida de los vecinos", añadiendo que una gestión eficaz de los recursos públicos permite "seguir llevando más oportunidades y más servicios a todos los municipios de Toledo".

El Pleno también ha conocido las liquidaciones de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2025 de la Diputación de Toledo, del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y de los consorcios provinciales, que reflejan los resultados económicos de dichas entidades.

Asimismo, se ha aprobado el modificado número 4 del contrato de conservación de carreteras de la zona 2 de la red provincial, que permitirá acometer nuevas actuaciones en varias vías y mejorar las infraestructuras viarias, con una inversión adicional cercana a 1,5 millones de euros

CRÍTICAS DEL PSOE

En declaraciones ante los medios de comunicación, la portavoz socialista, Tita García Élez, ha señalado que su formación no apoya la modificación presupuestaria no por el importe, sino por la falta de claridad sobre su destino. "Estamos hablando de cerca de 64 millones de euros y a día de hoy desconocemos cuál va a ser el reparto que se va a realizar", ha indicado.

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha criticado que el Gobierno provincial de Partido Popular y Vox no especifica detalladamente a dónde destinarán los 64 millones de euros de la modificación presupuestaria, lamentando que la institución "tiene recursos, pero falla en gestión y transparencia", ha informado el PSOE en nota de prensa.

También han advertido de la pérdida de inversiones vinculadas a los nueve planes de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), inversiones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que ni siquiera fueron evaluados al no alcanzar la puntuación mínima.

Por ello, ha criticado que la información facilitada por el Gobierno provincial se limita a partidas generales sin concreción sobre los proyectos a los que se destinarán los fondos.

"No nos valen partidas genéricas. Necesitamos conocer qué se va a hacer con ese dinero, a dónde va a ir destinado y, sobre todo, cuáles son las nuevas inversiones que se quieren poner en marcha", ha afirmado.

García Élez ha reconocido la buena salud económica de la institución, pero ha incidido en que "lo que fallan es la gestión y la transparencia". "Vemos que la Diputación tiene recursos y eso es positivo, pero no se está gestionando de manera transparente ni eficaz para que llegue realmente a los municipios", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que una parte relevante de los fondos corresponde a obligaciones de ejercicios anteriores, mientras que, sobre el resto, que podría destinarse a nuevas inversiones, no existe información detallada. "De los 64 millones, seguimos sin saber cuánto va a nuevas inversiones", ha remarcado.

La portavoz socialista también ha puesto en duda el modelo de reparto de los recursos, alertando de que puedan priorizarse convenios frente a convocatorias en concurrencia competitiva.

"No sabemos si esas ayudas van a llegar a todos los ayuntamientos en igualdad de condiciones o si se volverán a utilizar criterios discrecionales", ha advertido.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En este contexto, García Élez ha exigido al Gobierno provincial que aclare en qué consiste la ayuda anunciada por la Diputación al Ayuntamiento de Toledo para la mejora de la estación de autobuses, así como el importe de la misma y la partida presupuestaria de la que se obtendrán esos fondos.

Asimismo, ha reclamado que se especifique si estas actuaciones se van a extender a otros municipios de la provincia.

"Lo que no puede ser es que no sepamos a qué se destinan los recursos ni bajo qué criterios se reparten. La Diputación tiene que actuar con transparencia y garantizar que las inversiones lleguen a todos los municipios en igualdad de condiciones", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la Diputación debe garantizar un reparto equitativo de los recursos: "No puede haber color político en una institución que tiene que atender a todos los municipios. El dinero público tiene que llegar a todos los pueblos, gobierne quien gobierne".

Por otro lado, Tita García Élez ha vinculado esta falta de transparencia del Partido Popular y Vox con la gestión de los fondos europeos, recordando que los proyectos presentados por la Diputación han quedado fuera al no alcanzar la puntuación mínima exigida.

"Se prometieron a los municipios cerca de 96 millones de euros a través de proyectos que ni siquiera han pasado el corte mínimo y, a día de hoy, nadie ha explicado por qué", ha afirmado. Además, ha criticado que el Gobierno provincial no haya aclarado si estos proyectos se van a financiar ahora con recursos propios.

"Hemos preguntado si parte de ese dinero que hoy tiene la Diputación va a suplir esas inversiones que no han llegado de Europa y tampoco hemos obtenido respuesta", ha añadido.

Por último, ha lamentado que, mientras se pierden fondos europeos, tampoco se esté explicando cómo se van a gestionar los recursos propios.

"No entendemos que se saque pecho de incrementar el presupuesto sin explicar en qué se va a utilizar ese dinero", ha concluido.