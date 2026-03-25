Aprobada la inversión para remodelar el Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan por 76,2 millones de euros

La consejera portavoz, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha aprobado nuevas inversiones para mejorar las infraestructuras sanitarias de la región por más de 84,4 millones de euros, entre ellas la remodelación y ampliación del Hospital Mancha Centro, de Alcázar de San Juan, con una cuantía que llega a los 76,2 millones de euros.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha recordado que este es el sexto proyecto de gran hospital que aborda el Ejecutivo del presidente García-Page después de los de Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete y Puertollano.

Entre todos ellos, va a invertir cerca de 863,7 millones de euros, una realidad que pone de manifiesto el compromiso de este Gobierno con la sanidad pública y con ofrecer a los usuarios las mejores condiciones y prestaciones en un servicio público que es crucial para la sociedad, ha informado la Junta en nota de prensa.

Padilla ha recordado que es un proyecto que fue paralizado por el anterior Gobierno regional, del PP, en 2012. Desde 2015 se han llevado a cabo obras necesarias en él, "pero ahora, abordamos la tercera fase de la verdadera transformación del Hospital Mancha Centro, lo que supondrá una profunda modernización y ampliación del complejo hospitalario", ha informado la Junta en nota de prensa.

Y es que, como ha insistido Padilla, este hospital da servicio a 250.000 castellanomanchegos del área sanitaria de La Mancha Centro. La actuación responde a la necesidad de adaptar el centro a las nuevas demandas asistenciales, ampliar su cartera de servicios y mejorar los espacios destinados tanto a la atención sanitaria como a la docencia y la investigación.

La intervención contempla 24.557 metros cuadrados de actuación, de los cuales 10.430 corresponden a reforma del edificio existente y 14.126 a obra nueva y ampliación, lo que permitirá que el hospital alcance una superficie construida total de 87.561 metros cuadrados tras la finalización de las obras.

El proyecto prevé además una capacidad hospitalaria de 345 camas, junto con nuevos espacios asistenciales y de apoyo que reforzarán la capacidad diagnóstica, quirúrgica y ambulatoria del centro. Entre las principales áreas contempladas destacan un bloque quirúrgico con siete quirófanos, una unidad de cirugía mayor ambulatoria con tres quirófanos, un hospital de día con 64 puestos, nuevas áreas de consultas externas especializadas, servicios de endoscopias, oncología y hematología, nefrología, cardiología y neumología, así como nuevos espacios de laboratorios, farmacia, banco de sangre y áreas docentes.

DOS NUEVOS CENTROS DE SALUD

En relación con la Atención Primaria, la portavoz ha anunciado un total de 8,2 millones de euros para la construcción de dos centros de salud. "Con ellos, seguimos fortaleciendo la atención sanitaria en el medio rural, con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de profesionales y pacientes", ha incidido la portavoz.

En primer lugar, el Ejecutivo regional va a invertir más de 5,3 millones de euros para la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Madrigueras, en la provincia de Albacete. El centro de salud, que contará con una superficie construida de unos 1.900 metros cuadrados, atenderá a la Zona Básica de Salud de Madrigueras, formada por esta localidad y por los municipios de Cenizate, Motilleja, Navas de Jorquera y Mahora. Todos ellos suman un total de 8.083 tarjetas sanitarias, según ha apuntado Padilla.

La primera planta acogerá el Área de Asistencia General, con cinco consultas de Medicina Familiar y Comunitaria y cinco de Enfermería, además de sala de curas, el área de Pediatría, con consultas para pediatra y enfermería; la Unidad de Salud Bucodental, la consulta de matrona y sala de preparación al parto; así como el área de Dirección y Docencia.

Por otro lado, la portavoz ha anunciado una inversión de 2,9 millones de euros para la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Albaladejo, en la provincia de Ciudad Real. La Zona Básica de Salud de Albaladejo cuenta en la actualidad con 2.002 tarjetas sanitarias de los municipios de Albaladejo (1008 TIS), Terrinches (548 TIS) y Santa Cruz de los Cáñamos (446 TIS).

El nuevo centro sanitario se edificará en un terreno de 2.000 metros cuadrados situado entre las calles Camino de la Cañada y Prolongación Conde Cañada. Según ha añadido la portavoz, el Ayuntamiento de Albaladejo ha puesto esta parcela a disposición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para que pueda aumentar la capacidad asistencial de la zona.

"Estas dos actuaciones también son necesarias para fortalecer la sanidad y, en este caso, donde empieza todo, que es en la Atención Primaria", ha sentenciado Padilla.

HOSPITALITO DEL REY

Por último, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado la prórroga del servicio de apoyo profesional directo en la Residencia Comunitaria 'Hospital del Rey', por 862.568 euros, con la empresa Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales, INTRESS.

El 19 de junio concluye la actual prórroga y para poder garantizar la continuidad del servicio prestado la Fundación Sociosanitaria tramita la correspondiente prórroga por un año más, con efectos desde el 20 de junio de 2026.

Esther Padilla ha puntualizado que "la residencia comunitaria 'Hospital del Rey' es un recurso imprescindible y necesario para abordar el día a día de personas con trastorno mental grave en el mismo corazón de Toledo" y ha recordado que, desde su apertura, por ella han pasado 65 usuarios. Asimismo, la portavoz ha destacado que su localización en el centro de la ciudad "ha sido todo un acierto, ya que es fundamental tanto para ellas y ellos como para sus familias. Es un centro plenamente integrado en el corazón de Toledo, donde los residentes participan activamente en la vida de la ciudad".

Además, la consejera ha informado de que el 'Hospital del Rey' se ha unido a una iniciativa nacional y han creado el coro 'La Voz del Paciente-Toledo', una iniciativa de musicoterapia integrado por pacientes, personal sanitario y voluntarios para visibilizar la salud mental, fomentando la rehabilitación y la inclusión social a través del canto coral.