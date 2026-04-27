Aprobada modificación del Impuesto de Construcciones con nuevas bonificaciones para "un buen número de conquenses"

Pleno en el Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de abril del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado de forma definitiva, tras la resolución de alegaciones, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que incluye nuevas bonificaciones que supondrán la reducción de la cuantía de este impuesto "de forma sustancial" para un buen número de contribuyentes conquenses".

En nota de prensa, Martínez Melero ha explicado que a la bonificación ya existente por accesibilidad universal y habitabilidad de personas en situación de discapacidad, cuyo porcentaje de bonificación es del 90 por ciento en inmuebles de uso predominantemente residencial, se incluyen como novedad las personas mayores de 70 años.

Asimismo, se introduce una nueva bonificación a las actuaciones por eficiencia energética en viviendas y edificaciones de uso también predominantemente residencial, "obteniendo unos porcentajes de bonificación que oscilan entre el 70 y el 95 por ciento".

Estas bonificaciones se suman a las ya existentes por fomento del empleo, por actuaciones en el Casco Antiguo y por aprovechamiento de energía solar. El concejal del ramo ha destacado con respecto al aumento de recaudación de este impuesto que se debe "al incremento de la actividad económica y constructiva en la ciudad de Cuenca". Como ejemplo, de las 804 liquidaciones de dicho impuesto emitidas en 2020 se ha pasado a las 1.098 de 2025.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Álvaro Barambio, ha lamentado profundamente que el equipo de Gobierno haya rechazado las propuestas de su grupo para aliviar la carga fiscal en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

"Es inaudito que el PSOE nos pida apoyo para sacar adelante sus parches presupuestarios mientras se niega a bajar el ICIO del 4%, el máximo legal, y rechaza nuestras bonificaciones para crear empleo. Han optado por exprimir a familias, autónomos y empresas en lugar de incentivar la economía local", ha denunciado el edil de los populares conquenses.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA VARIOS PROYECTOS

Por otro lado, el Pleno municipal de abril del Ayuntamiento de Cuenca ha sacado adelante por unanimidad una modificación presupuestaria por un importe de 1,85 millones de euros para dar cobertura presupuestaria a proyectos de inversión en la ciudad.

Entre ellos, el muro de Ramiro de Maeztu, para el que se incorporan 922.000 euros; el muro de Baltasar Porreño, con algo más de 640.000 euros; el edificio para consultorio médico y usos múltiples en Mohorte, con unos 35.000 euros que se añaden a la cuantía ya disponible de 227.000 euros; o la mejora de la red hidráulica en la zona de la playa artificial, con 112.500 euros, que se suman a los más de 626.000 euros con los que ya se contaba.

Cuantías que proceden del remanente de Tesorería, tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, Contratación, Seguridad Ciudadana y Promoción Económica, Juan Manuel Martínez Melero, para inversiones ya iniciadas de cara a su "correcta ejecución" y otras nuevas cuya ejecución no puede demorarse.

En este caso el Partido Popular ha votado a favor de la Modificación de Créditos nº 1 del Presupuesto Municipal, una decisión que el portavoz de los populares, Álvaro Barambio, ha calificado como "un ejercicio de responsabilidad institucional y compromiso real con el interés general de los conquenses".

El portavoz del PP ha sido tajante al explicar el sentido del voto. "Cuenca no puede seguir pagando la factura de la falta de gestión de Darío Dolz. Hemos votado a favor porque hay obras que no pueden esperar más, actuaciones que afectan a la seguridad y a servicios básicos que el PSOE ha sido incapaz de planificar correctamente".

El también vicesecretario de formación del PP de Castilla La Mancha ha reafirmado que el apoyo del PP busca dar respuesta a demandas históricas, especialmente en los barrios y pedanías. "La reforma en Mohorte es una cuestión de justicia y dignidad para sus vecinos. Por ellos, y por todos los barrios que sufren el abandono de este gobierno, el Partido Popular seguirá exigiendo presupuestos reales y una gestión que esté a la altura de lo que Cuenca merece".

Finalmente, el Pleno municipal ha aprobado también de forma definitiva y tras la resolución de alegaciones el Reglamento Regulador de Uso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales con el objetivo de dar seguridad jurídica a los usuarios y al propio Ayuntamiento, como responsable de su gestión, adecuando su uso a la situación actual; así como para garantizar un buen uso de las instalaciones, y la convivencia y el respeto entre todas las personas que las utilizan.