Aprobados inicialmente los presupuestos de Toledo con el único apoyo de los concejales del PSOE

Publicado 23/12/2019 15:14:49 CET

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, liderado por la alcaldesa, Milagros Tolón, ha sacado adelante la aprobación inicial del presupuesto municipal para el año 2020 con el único voto a favor de los concejales del PSOE, la abstención de Ciudadanos, Unidas Podemos-IU y el concejal no adscrito, y los votos en contra de PP y Vox, lo que permite que el documento siga su curso y pase ahora al periodo de exposición pública de 20 días abierto a alegaciones.

Ha sido durante el pleno extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento, según ha informado el Consistorio en nota de prensa. Las cuentas ascienden a los 100 millones de euros, un 1,53 por ciento más que en el ejercicio actual.

Las cuentas, según la concejal de Hacienda, Mar Álvarez, giran en torno a tres bases "muy claras": sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. Contemplan un incremento del 12 por ciento en el área de Bienestar Social y un aumento del 13 por ciento en las políticas de empleo, destinando en este caso más de 1,5 millones de euros a programas de formación y empleo.

Asimismo, el presupuesto permitirá reducir la deuda municipal en 3 millones de euros con el objetivo de deuda cero en 2021-2022, y contempla inversiones por 10 millones de euros en todos los barrios y ámbitos, entre ellas el nuevo Cuartel de Policía Local, el Parque Fluvial de Safont o el VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X El Sabio.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS ORDENANZAS

El pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde también a la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 2020 con el voto a favor del PSOE, la abstención de IU-Podemos y de Vox, y el voto en contra de Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito.

El proyecto de ordenanzas contemplan, tal y como ha explicado la concejal de Hacienda, Mar Álvarez, la rebaja en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el mantenimiento de las tarifas de la ORA y de los autobuses urbanos, un incremento en la bonificación del 50 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en determinado tipo de instalaciones y sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía por autoconsumo.

También incluyen bonificaciones a desempleados en la ordenanza de Expedición de Documentos y la bonificación de hasta un 95 por ciento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en las transmisiones de propiedad por causa de herencia. Las tasas se mantienen dentro de los márgenes de crecimiento del IPC interanual, a excepción de la ORA y los autobuses urbanos que se congelan y mantendrán los valores de años anteriores.

UNANIMIDAD EN LOS HONORES Y DISTINCIONES

De otro lado, se han aprobado el expediente de Honores y Distinciones de la Ciudad de Toledo para el año 2020, unos reconocimiento que la alcaldesa entregará en la ceremonia institucional del próximo 23 de enero, festividad de San Ildefonso, patrón de Toledo.

Estas distinciones reconocen el trabajo de personas y entidades que se han significado por su actividad en defensa de los intereses de la ciudad, que han destacado en sus respectivas profesiones o que han engrandecido el patrimonio social o cultural de Toledo.

Así, estos reconocimientos han recaído en la Universidad de Castilla-La Mancha que recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo y en el deportista y ex concejal del Ayuntamiento, Fernando Fernández Gaitán, que será nombrado Hijo Predilecto.

Asimismo, se concederá el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad al arzobispo, Braulio Rodríguez Plaza, y también recibirán esta distinción a título póstumo, el sindicalista Juan José González Rodríguez, y el director del Museo Sefardí, Santiago Palomero.

Además, los atletas Irene Sánchez Escribano Figueroa y Lucas Búa de Miguel serán nombrados Ciudadanos de Honor el próximo 23 de enero, al mismo tiempo que se dedicará la calle Río Llano a la Panadería Brasal con motivo del centenario de su fundación y el paseo Virgen de Gracia a Benito Pérez Galdós coincidiendo con el centenario de su fallecimiento y su pasión por Toledo.

PP: EL PRESUPUESTO "NO BAJA IMPUESTOS"

Desde el PP, el rechazo a este presupuesto ha quedado argumentado en que "no baja impuestos, no mejora servicios y no prevé inversiones importantes para la ciudad", tal y como ha señalado la portavoz del PP, Claudia Alonso, que a su vez lamentaba que con estas cuentas "dentro de un año la vida de los toledanos no habrá mejorado en nada", ha informado el PP en nota de prensa.

Según ha dicho, el voto en contra del PP es "coherente" porque el presupuesto "es solo suyo --de los socialistas--". Así, ha añadido que "no sube la partida destinada a limpieza, tampoco se va a mejorar el

problema del caos circulatorio porque no se prevé ninguna inversión en

movilidad, en infraestructuras, ni parece que vaya a haber un POM".

"No tendremos más infraestructuras, los vecinos de Azucaica no estarán mejor conectados, los de Valparaíso y La Legua no tendrán una pasarela que una sus barrios, ni los usuarios de los centros deportivos verán que mejoran las instalaciones, ni dejaremos de pasar vergüenza y miedo al pasear por ciertos parques de la ciudad pues se han negado a hacer mejoras en condiciones en condiciones", ha lamentado.

IU SE ABSTIENE PORQUE INCLUYEN ALEGACIONES SUYAS

Por otro lado, el Grupo de Izquierda Unida-Podemos se ha abstenido porque, tal y como ha explicado su portavoz, José María Fernández, han conseguido que se incluya "el 1 por ciento a políticas de igualdad, que se aprobarán cuatro de sus alegaciones y que el equipo de Gobierno local adquiera otros tres compromisos más explicitados en las alegaciones de la formación de izquierdas", ha informado la formación en una nota de prensa.

Sin embargo, no han "podido" apoyar estos presupuestos "debido a que el PSOE, PP, Cs Vox y concejal no adscrito han votado en contra de la recuperación de servicios públicos que ha planteado el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos". En concreto, han querido recuperar los servicios de ludotecas, Centro de Atención a la Infancia, parques y jardines y la ayuda a domicilio.

Entre sus enmiendas aprobadas se encuentra destinar 20.000 euros a la dignificación de patios en el cementerio municipal, la adecuación de un local en el barrio del Polígono para que se instale una comisaría de Policía Local o destinar 50.000 euros al cuidado y recuperación de las riberas del Tajo.

En materia de infraestructura, se ha aprobado la alegación de la formación de izquierdas para abrir una mediana en la Avenida General Villalba para que los bomberos del Consorcio puedan salir más rápido en sus actuaciones.

Por último, ha tildado de "lamentable" que Vox haya planteado en sus alegaciones a los presupuestos la eliminación de todas las partidas presupuestarias que recibe el de la Centro de la Mujer.

CS: PIDE QUE "NO SE FALLE A LOS VECINOS"

El portavoz Ciudadanos, Esteban Paños, ha pedido al Gobierno local que "no vuelva a fallar a los vecinos y cumpla las iniciativas de Ciudadanos que finalmente se han incluido en los presupuestos de 2020". En concreto, dotación presupuestaria para patios de los colegios públicos, los centros de mayores y la mediana de la Avenida de Irlanda; también para ampliar los puntos de agua potable en el municipio, elaborar un Plan Estratégico Cultural, actualizar el Buzón del Ciudadano y habilitar una aplicación móvil de incidencias.

Paños ha insistido en que su grupo "no va a olvidar los cuatro importantes compromisos que ha adquirido el Ejecutivo local a propuesta de Ciudadanos", por lo que la formación naranja estará "muy vigilante para que el Centro de Mayores de Buenavista, el carril-bici Polígono-Santa Bárbara, aseos públicos en el Casco o la ludoteca en Palomarejos sean una realidad en 2020", ha informado la formación naranja en nota de prensa.