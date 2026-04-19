Ara Malikian llevará su gira 'Intruso' al Teatro Buero Vallejo de Guadalajara el 15 y 16 de mayo

El artista estará en el Buero Vallejo de Guadalajara el 15 y 16 de mayo. - ARA MALIKIAN

GUADALAJARA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ara Malikian llevará su gira 'Intruso' al Teatro Buero Vallejo de Guadalajara los días 15 y 16 de mayo de 2026, a las 20.30 horas.

Se trata de un viaje muy personal "en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar", para por "fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música".

"En el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa", ha afirmado el artista.

Esta condición de "intruso" le brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de "músicas y culturas fascinantes", ajenas a su propia tradición, aportando su propia voz, su experiencia multicultural, tal y como ha informado en nota de prensa la organización de los conciertos.

"Gracias a mi condición de intruso, he descubierto que el mundo entero es mi hogar. Mi casa está en mi cuerpo y en mi alma, un espacio infinito donde la identidad se transforma y la música se convierte en un lenguaje universal", ha manifestado Malikian.