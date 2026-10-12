Argamasilla de Calatrava y UCLM vuelven a unirse para celebrar la III edición de Argaciencia

Cartel de la III edición de Argaciencia. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) vuelven a unir sus caminos para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía con la celebración de la tercera edición de la Jornada de Divulgación Argaciencia, que este año tendrá lugar el próximo jueves 15 de octubre.

Como es habitual desde su inicio, la iniciativa transformará diversos espacios de la localidad en puntos de encuentro para mostrar a jóvenes los alicientes que ofrece este campo, dentro del compromiso que ambas instituciones mantienen con la promoción de la cultura científica y la formación académica de los estudiantes rabaneros, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este 2026 la programación arrancará a las 10.30 horas el 15 de octubre en el salón plenario consistorial con el acto de presentación que contará con la asistencia del alcalde, Jesús Ruiz, junto al decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Manuel Andrés Rodrigo; la vicerrectora de Profesorado de la UCLM, María Antonia Herrero; y la organizadora de Argaciencia, María del Pilar Prieto.

Durante este acto inaugural se entregarán también los premios del concurso escolar titulado 'Los superpoderes de nuestro cerebro' para, posteriormente, trasladarse a la Plaza del Ayuntamiento, donde desde las 11.15 a las 14.00 horas se llevarán a cabo diversos experimentos dirigidos al público general.

Demostraciones prácticas que estarán conducidas por alumnos de los colegios 'Virgen del Socorro' y 'Rodríguez Marín' y sus profesoras Ana Recuero y María Ángeles Osorio, en colaboración con el personal de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas.

En paralelo, el Espacio Cultural 'La Bodega' acogerá la cita 'Conoce la UCLM', orientada específicamente al alumnado de Bachillerato, donde se impartirán dos conferencias, la primera titulada 'El cerebro en la parra. Una charla sobre aprendizaje, curiosidad y atención', por el profesor Javier Frontiñán, de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

La segunda, conducida por Ana María García, investigadora 'Ramón y Cajal' de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM, se titula 'El Lego molecular: moléculas pequeñas para problemas gigantes'. A

demás, en este mismo espacio y horario, los asistentes podrán visitar la exposición 'Evolución de la Ingeniería. De la invención a la innovación', organizada por el Proyecto Mujeres Ingeniosas, y conocer de primera mano diversos proyectos desarrollados en el seno de la universidad regional.

La tercera jornada de divulgación científica concluirá en horario vespertino en el salón de plenos municipal, donde a las cinco de la tarde el profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Muñoz Muñoz, impartirá la charla 'Aprender a vivir con nosotros mismos. Cerebro, identidad y bienestar'.

La programación de esta edición 2026 de Argaciencia finalizará a las 19.00 horas con un aperitivo para los asistentes, cerrando así un día dedicado íntegramente a fomentar la curiosidad y el pensamiento científico en el municipio entre los jóvenes estudiantes interesados en dar el salto a una formación académica universitaria.

La programación cuenta este año también con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación; de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de Innocam, la Agencia de Investigación e Innovación, la cofinanciación de la Unión Europea y el IES 'Alonso Quijano' bajo su lema 'Construyendo sueños', además de los dos colegios.