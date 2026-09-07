Arias espera que el nuevo Consejo Provincial de Mayores de Diputación de Toledo se convoque por primera vez en noviembre

El vicepresidente segundo de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias. - VOX

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, ha manifestado que, tras la aprobación de la Ordenanza Reguladora del nuevo Consejo Provincial de Personas Mayores en el último pleno de la Institución provincial, espera que el primer consejo de este órgano pueda convocarse en el mes de noviembre.

Así lo ha apuntado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente segundo, que ha asegurado que para él fue "una alegría" esta aprobación pero "sobre todo va a ser una alegría convocarlo y que eche a andar".

Este es un órgano que, ha explicado, busca "escuchar, atender, aprender y desarrollar programas, proyectos y acciones que mejoren la vida de nuestros mayores".

Arias ha aseverado que, con este Consejo, espera que los mayores, "que muchas veces están denostados", no solo "tengan voz" sino que esa voz sea "predominante" y que lleve a poner en marcha dichos proyectos.

Ahora, tras la aprobación en el último pleno, el vicepresidente segundo de la Diputación ha explicado que se convocará la Comisión de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación para comenzar la conformación del Consejo.

En este sentido, ha apuntado que se han dado "algunos pasos" entrando en contacto con asociaciones sin ánimo de lucro para conocer si estarían interesados en formar parte del mismo, ya que tiene que haber cuatro de estas entidades dentro del Consejo.

"GRAN ÉXITO" EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Por otro lado, Daniel Arias también ha querido hacer un balance del "gran éxito" de la cuarta edición del programa 'Camino de Santiago en Familia' organizado por su área de gobierno.

Una cuarta edición en la que han participado más de 50 personas y en la que han tenido que quedarse fuera "más del doble" por falta de plazas, ha detallado.

"Las familias han venido muy contentas un año más y seguiremos contando con el Camino de Santiago siempre que estemos en la Diputación", ha afirmado, señalando que "dentro de muy poquito" comenzarán a trabajar en la quinta edición.