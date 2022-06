Arranca la edición número de 60 de Fercam con 203 expositores, 803 marcas y la aspiración de recibir 100.000 visitantes

CIUDAD REAL, 29 Jun. (EUROPA PRESS9

La feria agrícola Fercam ha dado el pistoletazo de salida este miércoles en Manzanares a su edición número 60, una cita que hasta el 3 de julio se desplegará a lo largo de 120.000 meetros caudrados de exposición para recibir a 203 expositores y 803 marcas procedentes de los sectores agrícola y ganadero, agroalimentario, transporte, muestras, obra pública, energías renovables y asociaciones agrarias.

La estimación es que pasen más de 100.000 visitantes por la que es la feria multisectorial del campo más importante de España, por su trascendencia y su impacto en la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario.

Esta feria ha arrancado con el 8º Concurso Nacional a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) - , donde han concurrido 30 almazaras de seis comunidades autónomas españolas.

Con apenas ocho ediciones, y tras dos años sin celebrarse por la pandemia, el concurso de AOVE de la Feria Nacional del Campo de Manzanares ha vuelto a reunir a los mejores aceites españoles. Con 34 muestras, han participado almazaras de Andalucía, Navarra, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, comunidad que ha conseguido tres primeros premios.

En concreto, Olinexo SL, de Alcaraz (Albacete), ha obtenido dos primeros premios gracias a su O'Oleum de la Vía Verde, un coupage de arbequina, picual, cornicabra y hojiblanca de producción ecológica con el que se ha impuesto en la categoría de Frutado Verde Intenso y en la mención especial al mejor aceite de producción ecológica.

El otro primer premio para aceites castellano-manchegos ha sido, en categoría Frutado Maduro, para Aceites Olivar del Valle, de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), por su Magnolio, un coupage de arbequina y arbosana con sello QV Extra. Esta misma almazara también ha conseguido el tercer premio en la categoría de Frutado Verde Medio con su Cerro del Tesoro, coupage de cornicabra y picual de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Campo de Calatrava.

También ha habido primer premio en categoría Frutado Verde Medio para Aceites Vadolivo, de El Molar-Cazorla (Jaén), con su aceite Sierra Oliva, un monovarietal arbequina de producción ecológica. El segundo premio de esta categoría es para la Cooperativa Virgen de la Sierra, de Cabra (Córdoba) por su Monteoliva Oro, monovarietal pajarero de la DOP Baena. El tercero es para el citado Cerro del Tesoro de Aceites Olivar, de Bolaños.

En Frutado Verde Intenso, el cuadro de honor se completa con el segundo premio para Almazara L'Alquería, de Muro de Alcoy (Alicante), con el monovarietal picual L'Alquería, de producción ecológica. Y el tercer premio es para otro aceite alicantino ecológico de la variedad picual, el Esencia Tierras de Maitino, de Almazara Maitino de Elche.

LOS QUESOS, TAMBIÉN PROTAGONISTAS

Los premios agroalimentarios han continuado con las distinciones para los quesos DO Manchego, donde han postulado 53 muestras de 28 queserías.

En la modalidad de elaboración industrial, el Don Bernardo Viejo de Lactalis, de Villarrobledo (Albacete) se alza con la medalla de oro en quesos curados. La de plata corresponde al Díaz-Miguel, de la quesería Gregorio Díaz-Miguel, de Alcázar de San Juan.

En semicurados, el oro es para El Vegazo, de Quesos Reino, de Madridejos; y la plata para Valdehierro, de Quesos Cristo del Prado, también de la localidad toledana de Madridejos.

En la categoría de elaboración artesanal, la medalla de oro en quesos curados la logra Villadiego, de Inversiones Agropecuarias Campo de Calatrava, de Poblete (Ciudad Real); y la de plata para Ojos del Guadiana, de Manchega Ojos del Guadiana, de Daimiel.

En semicurados, el queso Nuestra Señora de Fuentes, de Quesos Artesanos Villarejo, de Villarejo de Fuentes (Cuenca), gana la medalla de oro; y el queso 1980, de Juan Olivas SL, de Santa Ana (Albacete) la de plata.

ISABEL RODRÍGUEZ: "APOYAMOS CON EL BOE, NO CON FOTOS"

En la inauguración ha participado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien se ha mostrado orgullosa de "pertenecer a un Gobierno que ha sabido ver al sector agroalimentario fundamental para nuestro país, con un compromiso que se demuestra con hechos, no con una foto, con decisiones y con el BOE, así ha trabajado este Gobierno con el sector primario".

Tras argumentar extremos como la ley de la Cadena Alimentaria o el Plan de Recuperación con 1.800 millones de euros para el campo para justificar las políticas encaminadas a favorecer al sector primario por parte del Gobierno, ha recordado que hay ayudas directas por la guerra de Ucrania, además del trabajo para conseguir una PAC "definitiva".

Isabel Rodríguez ha subrayado la importancia que para ella tiene la tierra: "Para mí, es importante no desprenderme de mis raíces, del territorio. Al final, la tierra marca nuestras identidades. En este país diverso, donde hay que atender su diversidad, yo no me olvido nunca de mi tierra, que me vincula a mi manera de vivir, sentir y participar en las decisiones que adoptamos en el Consejo de Ministros".

Y ha compartido con los asistentes que el presidente, al nombrarla ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, le encargó avanzar en la cohesión después de haber vivido cuarenta años de grandes transformaciones con el Estado de las autonomías.

"Vamos a tener solo en cuatro años la misma financiación que tuvimos de Europa en cuarenta años atrás, para trabajar unidos por nuestro país, con inversiones para el riego, para la industria agroalimentaria y para la digitalización", ha asegurado.

CABALLERO ALABA A LA FERIA

De su lado, el presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero, ha reconocido la "excelente función" de esta cita agrícola en el objetivo de conseguir una agricultura digitalizada, sostenible y eficiente.

Para el presidente provincial, el avance y la mejora son retos fundamentales y Fercam, "que es el mejor escaparate", los ha visto, porque están las principales innovaciones de la maquinaria que da soporte al sector agroalimentario.

"Tenemos que ser pioneros y tener una agricultura digitalizada, completamente sostenible y eficiente desde el punto de vista energético", ha señalado antes de comentar que es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones venideras, ha dicho.